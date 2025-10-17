Livakovići podijelili prve prizore s novorođenom kćerkicom, dali su joj baš lijepo ime

Helena i Dominik Livaković pokazali su svoju novorođenu kćerkicu, trudnoću su do kraja uspjeli kriti od javnosti.

Naš vratar Dominik Livaković i supruga Helena Livaković ovih dana dobili su svoje drugo dijete.

Nakon sina stigla im je i kćerkica, a sad su uz zajedničku fotografiju otkrili i kad se točno rodila te koje su joj ime dali.

''12.10.2025 🤍 K'', piše u opisu njihovih ruku.

Helena je na priči na Instagramu podijelila i još jednu fotografiju te otkrila da se kćerkica zove Kaja.

Javnost nije znala da je Helena trudna, pa je vijest o rođenju bila pravo iznenađenje, a trudnoću je uspješno krila i sa sinčićem Joakimom, koji se rodio početkom 2024. godine.

Par se nakon petogodišnje veze vjenčao u lipnju 2022. u Zadru, a na svadbi su pjevali Petar Grašo i Saša Matić. Među poznatim gostima bili su i Mateo i Izabel Kovačić, Luka i Vanja Modrić te Šime Vrsaljko.

Dvojac nije krio kako njihova ljubav nije bila na prvi pogled, sve je započelo prijateljstvom.

"Brzo smo kliknuli, no to nije bila ljubav na prvi pogled. Naša je priča započela prijateljstvom. Posebno me očarao duhovitošću, pogotovo zbog toga što je na prvu povučen, ne govori puno i zaista nisam očekivala da je toliko duhovit. On je napravio prvi korak", izjavila je jednom prilikom Helena Livaković.

Više o njihovoj ljubavi pročitajte OVDJE.

