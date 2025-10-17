Sve je jasnije što najljepša sportašica u povijesti skriva iza ove školske torbe!

Ana Kurnjikova snimljena je tijekom odlaska u školu sa sinom Nicholasom, a trudnički trbuh pokušala je skriti školskom torbom.
Nekadašnja najljepša sportašica Ana Kurnjikova i dalje se trudi skrivati sve veći trudnički trbuh otkako su svjetski mediji krajem kolovoza objavili da s partnerom Enriqueom Iglesiasom čeka četvrto dijete.3 vijesti o kojima se priča "Jako nam nedostaješ" Snaha Halida Bešlića oglasila se nakon dženaze, izazvala je mnogo reakcija oduševila kombinacijom Svi su gledali u Kolindine cipele, koje su zasjenile i njezin zeleni outfit! plus size manekenka Kraljica oblina pomela je modnu pistu brenda koji se odvažio na preokret!
Dok je ovoga tjedna vodila sina Nicholasa u školu, 44-godišnja Ruskinja bila je odjevena u crni prsluk, kratke hlačice, preko kojih je nosila bijelu košulju, imala je torbu u tonu i crne sunčane naočale, a na nogama je imala, čini se, crne kroksice. Ispred sebe je nosila njegovu svjetloplavo-zelenu torbu, kojom je pokušala skriti trbuh.
Galerija 30 30 30 30 30
Ana Kurnjikova - 2 Foto: Profimedia
Ana Kurnjikova - 1 Foto: Profimedia
Ana Kurnjikova - 4 Foto: Profimedia
Pogledaji ovo Celebrity Livakovići podijelili prve prizore s novorođenom kćerkicom, dali su joj baš lijepo ime
Vjeruje se da je u nešto više od polovice trudnoće, a njezin je trudnički trbuh prvi put uočen u javnosti prošlog mjeseca. Prema pisanju španjolskog medija Hola!, trudnoća teče bez komplikacija.
Ana Kurnjikova - 4 Foto: Profimedia
Ana Kurnjikova - 2 Foto: Profimedia
Ana Kurnjikova i Enrique Iglesias - 3 Foto: Profimedia
Kurnjikova i Iglesias, koji su se upoznali na snimanju spota za njegovu pjesmu "Escape", zajedno su dva desetljeća, a već imaju troje djece – blizance Lucy i Nicholasa te djevojčicu Mary.
Ana Kurnjikova - 2 Foto: Profimedia
Anna Kournikova - 2 Foto: Profimedia
Anna Kournikova - 1 Foto: Profimedia
Anna Kournikova - 6 Foto: Profimedia
Teniske terene napustila je još 2003. godine nakon niza ozljeda koje su joj često zaustavljale karijeru.
I na posljednjem pojavljivanju sa sinom pokušala je skriti trudnički trbuh, o čemu više pročitajte OVDJE.
Više o ljubavi pjevača i bivše tenisačice pročitajte OVDJE.
Pogledaji ovo Celebrity Potez malenog Blooma zbunio je Maju, no njegov odgovor sve je iznenadio!
Pogledaji ovo Celebrity Lille u čipkastom grudnjaku i kožnoj minici rasplamsala atmosferu u Zagrebu!