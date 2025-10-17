Sve je jasnije što najljepša sportašica u povijesti skriva iza ove školske torbe!

Ana Kurnjikova snimljena je tijekom odlaska u školu sa sinom Nicholasom, a trudnički trbuh pokušala je skriti školskom torbom.

Nekadašnja najljepša sportašica Ana Kurnjikova i dalje se trudi skrivati sve veći trudnički trbuh otkako su svjetski mediji krajem kolovoza objavili da s partnerom Enriqueom Iglesiasom čeka četvrto dijete.

Dok je ovoga tjedna vodila sina Nicholasa u školu, 44-godišnja Ruskinja bila je odjevena u crni prsluk, kratke hlačice, preko kojih je nosila bijelu košulju, imala je torbu u tonu i crne sunčane naočale, a na nogama je imala, čini se, crne kroksice. Ispred sebe je nosila njegovu svjetloplavo-zelenu torbu, kojom je pokušala skriti trbuh.

Ana Kurnjikova - 2 Foto: Profimedia

Ana Kurnjikova - 1 Foto: Profimedia

Ana Kurnjikova - 4 Foto: Profimedia

Vjeruje se da je u nešto više od polovice trudnoće, a njezin je trudnički trbuh prvi put uočen u javnosti prošlog mjeseca. Prema pisanju španjolskog medija Hola!, trudnoća teče bez komplikacija.

Ana Kurnjikova - 4 Foto: Profimedia

Ana Kurnjikova - 2 Foto: Profimedia

Ana Kurnjikova i Enrique Iglesias - 3 Foto: Profimedia

Kurnjikova i Iglesias, koji su se upoznali na snimanju spota za njegovu pjesmu "Escape", zajedno su dva desetljeća, a već imaju troje djece – blizance Lucy i Nicholasa te djevojčicu Mary.

Ana Kurnjikova - 2 Foto: Profimedia

Anna Kournikova - 2 Foto: Profimedia

Anna Kournikova - 1 Foto: Profimedia

Anna Kournikova - 6 Foto: Profimedia

Teniske terene napustila je još 2003. godine nakon niza ozljeda koje su joj često zaustavljale karijeru.

I na posljednjem pojavljivanju sa sinom pokušala je skriti trudnički trbuh, o čemu više pročitajte OVDJE.

Više o ljubavi pjevača i bivše tenisačice pročitajte OVDJE.

