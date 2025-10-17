Ženi koju su agencije odbijale zbog bizarnog razloga život se okrenuo preko noći

I sa 40 godina Doutzen Kroes izgleda besprijekorno, ali njezin put do vrha nije bio lak.

Nizozemski supermodel Doutzen Kroes vratila se na pistu Victoria’s Secret revije – i to u velikom stilu. Tijekom spektakularne večeri u New Yorku, Kroes je pokazala zašto je i dalje jedno od najzvučnijih imena modnog svijeta.

Ova 40-godišnjakinja na pisti se pojavila u dva upečatljiva izdanja – prvo u zlatnoj mini haljini s anđeoskim krilima, a potom u prozirnom čipkastom kombinezonu koji je naglasio njezinu besprijekornu figuru i ženstveni stav.

Doutzen Kroes Foto: Profimedia

Doutzen Kroes Foto: Profimedia

Doutzen Kroes Foto: Profimedia

Doutzen Kroes Foto: Profimedia

Svaki njezin korak bio je siguran, graciozan i moćan – baš poput anđela kakvog pamtimo iz zlatne ere brenda.

Doutzen Kroes Foto: Profimedia

Prošle godine, nakon 10 godina pauze, Doutzen se vratila na pistu Victoria’s Secreta i oduševila publiku, potvrdivši svoj status modne ikone.

A tko je ona?

Rodom je iz nizozemskog grada Eastermara koji ima svega 1600 stanovnika, a nakon što je završila srednju školu, poslala je svoje fotografije u agenciju za modele.

''Htjela sam biti učiteljica kao moja mama ili socijalna radnica. No moja mama kaže da sam joj kada sam bila mala rekla: ''Ljudi će me prepoznati!''. Tako da mislim da sam oduvijek sanjala postati model. U to vrijeme nismo imali modne časopise u našoj kući pa kada sam vidjela Jennifer Lopez na CD-ima pomislila sam: 'Voljela bih imati istu frizuru i šminku'. I tako sam tajno poslala svoju fotografiju agenciji u Amsterdamu, a oni su me ubrzo prebacili u New York'', prisjetila se manekenka svojedobno svojih početaka za strane medije.

Doutzen Kroes Foto: Profimedia

Kada je Doutzen otišla u New York 2003. godine, želja o budućnosti brzo joj se obila o glavu. Teško joj je sjedala urbana sredina, a često puta modni agenti odbijali su je zbog bizarnog razloga.

Doutzen Kroes Foto: Profimedia

Govorili su da je previše lijepa i da zbog toga krade pozornost s odjeće na svoje lice.

''Bilo je čudno. Pomislila sam: ''Kako da se osjećam zbog činjenice da sam previše privlačna?'', prisjetila se jednom prilikom.

Doutzen Kroes Foto: Profimedia

Put u svijet mode otvorio joj je fotograf Steven Miesel.

''Moja fotografija koju je napravio Steven Meisel našla se na naslovnici za talijanskog Voguea 2005. godine. Kada je časopis izašao, sve se promijenilo. Odjednom su svi htjeli radti sa mnom. Meisel je veliki poznavatelj mode i fotografije. On mi je pokazao kako funkcionira industrija. Otvorio mi je mnoga vrata'', rekla je Doutzen.

Doutzen Kroes Foto: Profimedia

Doutzen je oduvijek voljela prirodan izgled, a nerijetko je u intervjuima govorila i da mrzi svoje fotografije iz izloga koje su jako fotošopirane da se ni ona ne prepoznaje. A njezinom mladolikom licu svi se dive nakon što je jednom u intervjuu otkrila da ne koristi gotovo ništa za njegovu njegu.

"Dan započinjem nanošenjem malo kreme na području oko očiju. Počela sam s time tek prije godinu dana, dosta kasno, prekasno čak. Ove sam godine navršila 34 godine i shvatila sam da ću morati to češće raditi", izjavila je i dodala kako je brigu o njezi lica uzimala zdravo za gotovo kada je bila mlađa.

Doutzen Kroes Foto: Profimedia

Doutzen je bila jedan od najprepoznatljivijih Victoria’s Secret anđela od 2008. do 2014. godine, a godinama je slovila kao jedan od najplaćenijih modela na svijetu. Godine 2018. zauzela je deseto mjesto na Forbesovoj listi najplaćenijih modela, s impresivnom zaradom od osam milijuna eura u samo jednoj godini.

Doutzen Kroes (Foto:Profimedia) Foto: Profimedia

Manekenka se 2010. udala za nizozemskog DJ-a Sunneryja Jamesa Gorrea, a par je dobio i dvoje djece, sina Phyllona Joya i kćer Myllenu.

Danas je vrlo popularna i na društvenim mrežama, a na Instagramu je prati više od osam milijuna pratitelja.

