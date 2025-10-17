Prepoznajete je? Od glumice poznate po raskošnim oblinama do modne piste nakon velikog gubitka kila!

Barbie Ferreira ušla je u manekenske vode i prošetala se revijom Victoria's Secretsa nakon velike transformacije.

Revija brenda Victoria's Secret vratila se drugu godinu zaredom, okupivši mnoge modele koji su povezani s brendom još od početka 2000-ih s novijim kolegicama.

Od povratka revije brend se trudi modernizirati svoj imidž i promovirati različitost tijela, ponovno je na scenu doveo niz modela koji predstavljaju različite tipove ljepote.

Svoj trenutak slave dobila je i glumica Barbie Ferreira, koju smo donedavno gledali u seriji "Euforija".

Galerija 25 25 25 25 25

Barbie Ferreira - 5 Foto: Profimedia

Barbie Ferreira - 8 Foto: Profimedia

Barbie Ferreira - 2 Foto: Afp

Dvadesetosmogodišnjakinja se prošetala u reviji za kolekciju Class of 2025. u upečatljivom crvenom kompletu – grudnjaku i kratkim hlačicama, koje je kombinirala s oversized jaknom od trapera ukrašenom sjajnim detaljima i mini "krilima" na leđima. Izgled je upotpunila plavim štiklama na vezanje, sportskim čarapama s crvenim prugama i velikim okruglim naušnicama, a lice joj je krasio osmijeh koji je plijenio pažnju.

Barbie je publiku osvojila prirodnim izgledom i pozitivnom energijom, a modni kritičari ističu kako je upravo njezin izlazak jedan od najkomentiranijih trenutaka večeri.

Barbie Ferreira - 3 Foto: Afp

Barbie Ferreira - 3 Foto: Profimedia

Barbie Ferreira - 1 Foto: Profimedia

Barbie Ferreira - 1 Foto: Afp

Barbie Ferreira - 2 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Ne odvaja se od Miše! Severina na probu za koncert došla u posebnom društvu

Nakon što je završila sa snimanjem filma "Bob Trevino Likes It", Ferreira je skinula oko 23 kilograma, zbog čega mnogi njezini obožavatelji smatraju kako se poslužila lijekom za dijabetičare Ozempic, podrijetlom iz Danske, i to kako bi lakše dobivala druge uloge koje nisu punašni likovi.

Glumica, koju su mlađe generacije upoznale kao punašnu Kat Hernandez, tinejdžersku zvijezdu pornografskih stranica, te tvrdnje nikad nije demantirala ni potvrdila.

Barbie Ferreira - 1 Foto: Profimedia

Barbie Ferreira - 3 Foto: Profimedia

Barbie Ferreira - 2 Foto: Profimedia

Barbie Ferreira - 4 Foto: Profimedia

I dok su mnogi obožavatelji pisali da ne znaju kako će se novi izgled uklopiti u treću sezonu popularne serije, zbog toga se ipak ne trebaju brinuti jer je prije dvije godine najavljeno da se Ferreira neće vratiti u seriju nakon napisa o sukobu s autorom Samom Levinsonom.

Uz nju, pistom su se prošetale i plus size žene, Instagram modeli, glumice i pjevačice, i to sve pod geslom inkluzivnosti.

Kako je izgledala prije, pogledajte OVDJE.

1/35 >> Pogledaji ovu galeriju +30 Celebrity Sve je jasnije što najljepša sportašica u povijesti skriva iza ove školske torbe!

1/28 >> Pogledaji ovu galeriju +23 Celebrity Koji je izvor mladosti glumice koja ima ovakvu figuru u 60. godini?

Pogledaji ovo Celebrity Haris Džinović komentirao zaruke bivše supruge, iskreno je rekao što misli

Pogledaji ovo Celebrity Bolest dramatično napreduje: Fotografije zavodnika s malih ekrana slamaju srce