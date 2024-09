Glumica iz hit-serije prepolovila se u samo pola godine, svi se pitaju što se krije iza ove nevjerojatne transformacije!

Zvijezda serije "Euphoria" Barbie Ferreira nakon nedavnog gubitka težine iznenadila je novim izgledom.

Barbie Ferreira, glumica koju smo imali prilike upoznati u HBO-ovoj seriji "Euforija", potaknula je komentare na račun transformacije svog izgleda.

Ta 27-godišnjakinja, koja je utjelovila plus-size tinejdžericu Kat, nedavno je izgubila tjelesnu težinu, a prema izjavama insajdera, to je učinila kako bi revitalizirala karijeru poslije izlaska iz serije.

"Otkako je napustila 'Euforiju', prilike su presušile za Barbie i znala je da je potrebna neka promjena kako bi održala dugovječnost", tvrdi izvor za Daily Mail.

"Kako biste dobili uloge u Hollywoodu, morate dobro izgledati i koliko god to plitko zvučalo, nažalost je istina. Smršavjela je kako bi obnovila svoju karijeru i bolje istaknula svoje talente. Ima tako snažan nagon za uspjehom u industriji i nevjerojatno je talentirana."

Među razlozima naglog gubitka težine jest i lijek Ozempic, koji inače koriste dijabetičari, a u posljednjih nekoliko godina izazvao je pomamu kod zvijezda zbog brzog učinka mršavljenja.

"I ona želi imati mogućnost igrati seksi uloge i učinit će sve što je potrebno da u tome uspije. Ozempic može ponuditi stvarno jednostavan način da se to postigne", riječi su jednog izvora, dok drugi tvrdi: "Bez obzira na to radi li se o Ozempicu ili je smršavjela na neki drugi način, obožava svu pozornost koju time privlači. Ipak, nikoga ne bi iznenadilo da je to Ozempic."

Njezin novi izgled izaziva različite reakcije na društvenim mrežama.

"Bogati ljudi imaju Ozempic, a mi imamo body positivity", "Ovo je NJEZINO tijelo, NJEZINA odluka, šteta što su neki ljudi naučili prihvatiti sebe kroz identificiranje, povezivanje i usporedbu s njom, to NIJE njezina odgovornost", dio je komentara na Barbie i njezin gubitak težine.

Iz serije je izišla poslije druge sezone, a nedavno je objavila kako će glumiti u romantičnoj komediji "Mile End Kicks".

