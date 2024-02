Snimanja u pustinji, teške filmske maske i dehidracija na setu: Što je bilo potrebno da nastane drugi dio spektakla Dina?

Njegove su glumačke zvijezde prošle nevjeROjatne transformacije, zbog kojih neki na setu nisu UZimali tekućinu, a neki su morali nabaciti 11 kilograma mišića. Glavni je glumac prošao kroz jedno od nasilnijih snimanja, boreći se s umjetnom pješčanom olujom. Radi se o drugom nastavku filmskog epa Dina. Impresivna glumačka ekipa otkrila nam je kako su se nosili s izazovima stvaranja filmskog spektakla, koji stiže i u naša kina.

U trenutku puštanja prvih kino-karata u prodaju, srušena je američka stranica i poput prave pješčane oluje, Dina-manija počela je harati svijetom, koji je na vršcima prstiju čekao drugi nastavak filmskog spektakla.

Nastavak priče o Paulu Atreidesu epsko je putovanje nabijeno akcijom, očaravajućim vizualima, ali i impresivnom glumačkom ekipom.

''Prvi film je bio nekako postavljanje temelja za ovaj. U njemu je jako puno akcije, grandiozan je, a za Paula je nastavak rasta. Paul je privilegiran mladić, sin vojvode, živi zaštićen iza zidina, u prvom filmu prolazi kroz tu osobnu tragediju, ali u ovom filmu vidimo Paula kako postaje čovjek koji treba biti, iako možda to ne želi biti'', dodao je Timothee Chalamaet.

Na putu prema osveti, ali i ostvarenju proročanstva, Paul se zaljubljuje u Chani, koju tumači megapopularna Zendaya.

''Ona je toliko strastvena, a snaga se može manifestirati na toliko različite načine, njezina ide iz srca, sve što radi dolazi iz srca, i potrebe da zaštiti svoj narod, kojeg toliko voli'', govori Zendaya.

A ovi privatno bliski prijatelji, svoju su kemiju odlično prenijeli na veliko platno, na kojem u ovom filmu nećete samo svjedočiti akciji, već i…

''Jako puno ljubavne boli'', dodala je Zendaya.

U ekipi koju čine imena poput Josha Brolina i Christophera Walkena, našao se i velikan Stellan Skaarsgard, čija je transformacija u lik Baruna Harkonnena trajala po 8 sati, nakon čega bi glumac odbijao piti tekućinu i uzimao pilule imodiuma, kako ne bi morao ići na toalet.

''Bilo je komplicirano fizički, jer htjeli smo stvoriti tako snažnu sliku da ne morate imati previše scena jer ne želite to raditi svaki dan, a uz to htio sam da bude toliko vizualno impresivan da ne moram puno govoriti jer ne želite imati previše teksta. Želite to riješiti što prije, i to sam uspio'', dodal je Stellan.

Jednako šokantnu transformaciju prošao je mladi Austin Butler. Prije njega, lik Feyd Rauthe u filmskoj je verziji iz 1984. igrao nitko drugi doli Sting.

''Odlično je, jedva čekam vidjeti Austina kako igra ulogu koju sam ja igrao, mogao bih mu glumiti tatu kad malo promislite'', rekao je Sting.

I vjerujemo kako mu je Austin oduzeo dah kao okrutan i psihotičan nećak Baruna Harkonnena, za čiji je lik morao nabaciti 11 kilograma mišića.

''Radi se o istraživanju svoje mračne strane, dosta smo pričali o tome kako su Paul i Feyd Rautha ustvari dva naličja istog novčića, tako da sam istraživao tu svoju mračniju stranu i nešto što nikad do sad nisam radio. Tu se možete zaista igrati jer je toliko različit od mene osobno i od svega što bih si ja ikad dopustio raditi u svakodnevnom životu'', kaže Austin Butler.

Snimanje filma, osim u studiju, odvijalo se u pravim pustinjama Jordana i Abu Dabija, pa su se glumci svakodnevno borili s pijeskom.

''Ne bih mogao stvoriti taj svijet u virtualnom studiju, morao je biti opipljiv'', objasnio je redatelj Denise Villeneueve.

A uvjerljivo najspektakularniji i možda nekima najiščekivaniji trenutak filma jest Paulovo jahanje pješčanog crva.

''Mislim da smo to snimali oko tri mjeseca, cijela jedinica je bila zadužena za tu sekvencu. I bez da otkrivam previše, da, bilo je pijeska koji vas udara u lice, cijela industrijska platforma, bilo je jednako nasilno kako izgleda u filmu'', otkrio je Timothee.

No vjerujemo, vrijedilo je svake sekunde, jer od danas vas u domaćim kinima čeka adrenalinsko putovanje u svijet Dine.

