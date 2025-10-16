Ne odvaja se od Miše! Severina na probu za koncert došla u posebnom društvu

Severina je s probe za veliki koncert na Gripama podijelila emotivnu objavu sa svojim psićem Mišom i podsjetila na stihove pjesme "Moja stvar".

Severina se užurbano priprema za veliki koncert na splitskim Gripama koji je zakazan za 24. listopada, a svojim je pratiteljima na društvenim mrežama pružila uvid u atmosferu s probe, i to u društvu posebnog gosta.

Na generalnu je povela svog psića Mišu, koji je u njezinu obitelj stigao u travnju ove godine.

"Pripreme za Arene. Miša is in the house. 'Ne govori što je za mene dobro, sva'ko svoje zna... Mene ništa promijeniti neće, jer ja ću biti ja...' Tekst za 'Moju stvar' sam napisala s 24 godine (1996.) i držim ga se godinama; nekad s više, nekad s manje uspjeha...", napisala je Seve u opisu.

Miša je toy pudla, pasmina poznata po svojoj pameti, razigranosti i nježnosti, a često se nalazi i pri vrhu ljestvica najinteligentnijih pasa, prema American Kennel Clubu.

Obožavatelji su s oduševljenjem reagirali u komentarima, pohvalivši Severinu i njezina psića: "Presladak je", "I ja sam imala malog Mišu", "Kakva žena, savršena", samo su neki od brojnih komplimenata.

Podsjećamo, nakon Splita, Severina će 7. i 8. studenoga nastupiti i u zagrebačkoj Areni.

Prostor ispred pozornice bio je pretijesan za 20 tisuća ljudi koji su došli vidjeti Seve!

