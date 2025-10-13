Prostor ispred pozornice bio je pretijesan za 20 tisuća ljudi koji su došli vidjeti Seve!

Uoči koncerata u Zagrebu i Splitu Severina je održala veliki koncert u makedonskom Velesu pred 20 tisuća ljudi.

Proteklog vikenda u Makedoniji svi su putovi vodili u Veles, grad u kojem se održavala tradicionalna manifestacija Pitijada, koju je ove godine svojim nastupom uveličala Severina, a to joj je bio prvi posjet tom gradu.

S obzirom na to kako je njezin dolazak izazvao velik interes ljudi i iz okolnih gradova, ali i iz drugih dijelova Makedonije, predviđeni prostor ispred pozornice bio je pretijesan za 20 tisuća posjetitelja, koji su se proširili i na sve okolne ulice i prilaze, o čemu svjedoče i spektakularne snimke iz zraka.

Na to da se Makedonija i Severina vole javno, podsjećaju i scene iz prošlosti, primjerice, kada se 2016. godine u gradiću Berovu, koji broji svega sedam tisuća stanovnika, na Severininu koncertu okupilo njih čak 70 tisuća, kao i kada se u Strumici 2019. okupilo više od 50 tisuća posjetitelja.

Ovoga puta, tijekom dvosatnog koncertnog spektakla, u Velesu je na pozornicu ''doletjela'' i makedonska zastava, kojom se Severina ogrnula.

''Moje srce je vezano za Makedoniju i velika čast mi je nositi ovu zastavu na leđima. Čuvajte Makedoniju!'' poručila je Severina na kraju koncerta, uz sveopće oduševljenje publike.

Nakon koncerta u Makedoniji pred Severinom su pripreme za nadolazeća velika tri koncerta u Hrvatskoj – u Splitu u dvorani Gripe te u zagrebačkoj Areni dvije večeri zaredom. Za prvi po redu koncert u Zagrebu, 7. studenoga, ulaznice su rasprodane u svega deset dana, čime je ta prodaja ulaznica bila rekordna kada su u pitanju hrvatski izvođači. Za drugi zagrebački koncert, 8. studenoga, kao i za splitski 24. listopada, preostalo je još jako malo slobodnih mjesta, a dostupna su putem sustava Eventim.