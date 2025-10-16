Bivši srpski predstavnik na Eurosongu više ne izgleda ovako! Zbog zdravlja je napravio drastičnu promjenu

Nekadašnji predstavnik Srbije Marko Kon napravio je drastičnu odluku u životu nakon što je dosegnuo tjelesnu težinu od 156 kilograma.

Otkako nastupa kao samostalna država na Eurosongu, Srbija je u polufinalu ispala četiri puta. Prvo ispadanje dogodilo se 2009. u sustavu koji je žiriju omogućio da spasi jednu zemlju, a u Moskvi to je bila Hrvatska nauštrb srpskog predstavnika Marka Kona.

Ovaj pjevač osebujne frizure na Eurosongu je izveo pjesmu "Cipela" i bio deseti u svom polufinalu, no žiri je tada u finale progurao pjesmu "Lijepa Tena" u izvedbi Igora Cukrova i Andree Šušnjare.

Usprkos neuspjehu, Kon je i dalje bio jedan od najtraženijih autora u Srbiji, a često su njegove pjesme izvodili na srpskom izboru za Eurosong. U privatno vrijeme, borio se s viškom kilograma, a u jednom trenutku imao je čak 156 kilograma i liječnici su mu dijagnostificirali dijabetes koji se nije mogao regulirati inzulinom.

Kada je sve otišlo predaleko, odlučio je uzeti konce u svoje ruke te smršavjeti, a trenutno je na 45 kilograma manje od svog rekorda.

Marko Kon - 4 Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Marko Kon - 1 Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

"U jednom sam trenutku imao 156 kilograma, što mi je zaista smetalo, a uz to sam imao i izrazito visok šećer koji nisam mogao ničime držati pod kontrolom. Genetski imam MODY, oblik dijabetesa koji se liječi na poseban način. Primao sam inzulin neko vrijeme, ali ni to nije smirivalo vrijednosti. Dijeta je bila nužna", ispričao je Kon prije koju godinu.

Otkrio je i tajnu dijete: "Smanjio sam porcije na trećinu, izbacio ugljikohidrate i tako funkcioniram već šest mjeseci – zapravo, cijeli proces traje oko godinu dana, a u tom sam razdoblju izgubio 45 kilograma. Za doručak pojedem jedno jaje, a za ručak naručim deset ćevapa pa ih rasporedim tijekom cijelog dana. Pojedem dva, pa za dva sata još dva, pa opet nakon nekoliko sati. Na kraju pojedem svoju uobičajenu porciju, samo što je rasporedim kroz šest do sedam sati."

Marko Kon - 1 Foto: Profimedia

Marko Kon - 2 Foto: Profimedia

Marko Kon - 5 Foto: Profimedia

Osim ugljikohidrata, izbacio je kruh, luk, papriku, mrkvu i rajčicu, a jede zelenu salatu, blitve, rotkvice, patlidžan i meso u umjerenjoj količini.

Na dijetu ga je ponukala 15 godina mlađa supruga Milica, s kojom ima sina Ernesta. Svoje neobično ime dječak duguje Markovom pradjedu koji je tijekom Holokausta uspio spasiti obitelj prodajom tvornice četki.

Srbija je ove godine ispala u polufinalu, a tko je pjevač koji ju je predstavljao, otkrijte OVDJE.

