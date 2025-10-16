Kate i William sve češće razmjenjuju nježne geste i to ne prolazi nezapaženo

Otkako je otkrila da se bori s rakom, Kate Middleton i njezin suprug princ William sve češće izražavaju geste pažnje na okupljanjima.

Počeci ljubavne bajke princa Williama i Kate Middleton začeti su tijekom jednog slučajnog susreta tijekom studiranja na Sveučilištu St Andrews 2001. godine. Njihova bajka s kraćim prekidima traje gotovo četvrt stoljeća, a sve je kulminiralo velikim vjenčanjem 2011. i troje djece koje mediji vole pratiti.

Iako su često govorili o svojoj ljubavi i međusobnoj podršci, u prvim godinama braka rijetko su u javnosti pokazivali nježnost ili razmjenjivali fizičke geste, osim na dan vjenčanja.

No nakon što je Kate u ožujku 2024. objavila da boluje od raka, svijet je počeo svjedočiti jednoj sasvim drugačijoj strani omiljenog kraljevskog para. Tijekom njezina oporavka, William i Kate počeli su se sve češće pojavljivati zajedno, pokazujući trenutke podrške, zagrljaja i pogleda punih ljubavi koji su mnogima otkrili toplinu njihova odnosa.

Tijekom nedavnog posjeta Sjevernoj Irskoj, par je viđen kako se smije i razgledava Long Meadow Cider. Kate je nježno položila ruku na Williamova leđa, a par je potom zajedno isprobao vožnju u vatrogasnom vozilu i promatrao vježbu mladih vatrogasaca. Ove poglede mogli smo vidjeti i u svibnju na proslavi Dana pobjede, kada su držali ruke jedno drugome na leđima i razmjenjivali smijeh i poglede puni topline.

Ovogodišnju 14. godišnjicu braka proslavili su na otoku Mull, gdje su tijekom radnog zadatka izmijenjivali šale i nježne dodire, a sve su objavili na društvenim mrežama. Kada su posjetili Wales u veljači, izlazili su iz vlaka držeći se za ruke, što su stručnjaci za govor tijela istaknuli su kako njihova međusobna toplina i bliskost potvrđuju da je njihova ljubav postala još dublja nakon teškog razdoblja.

Najvažniji video objavili su lani u rujnu, kada je Kate otkrila da je stala s kemoterapijom, a u kojem je prikazana cijela obitelj u zajedničkom druženju i grljenju. U istome, Kate i William su se u dva navrata poljubili, a mnogi su komentirali da je video pokazao "dubinu njihove međusobne ljubavi i poštovanja".

London je bio domaćin Olimpijskih igara 2012., a u više navrata Kate i William su snimljeni kako se grle u zanosu i ljube, pogotovo dok su pratili britanske sportaše. I naravno, tu je slavni poljubac s balkona Buckinghamske palače, s kojeg pozornost nije omela ni jedna od djeveruša kojoj je smetala buka velike publike koji su čekali par.

Više od 24 godine nakon što su se upoznali, princ William i princeza Kate ostaju jedan od najomiljenijih kraljevskih parova na svijetu. Dok se približavaju 15. godišnjici braka, njihova ljubav i podrška jedno drugome čine se jačima nego ikad prije.

