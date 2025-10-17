Kralj Charles ispisat će povijest u Vatikanu! Ovakav događaj čekao se 500 godina

Kralj Charles i kraljica Camilla zadržat će se u Vatikanu samo dva dana, u srijedu i četvrtak, ali će i taj kratak posjet ostaviti dubok povijesni i simbolički trag.

Kralj Charles III. i kraljica Camilla posjetit će Vatikan 22. i 23. listopada kako bi se sastali s papom Lavom XIV., objavila je Buckinghamska palača u petak, piše Daily Mail.

Upravo tim posjetom Charles će postati prvi britanski monarh u 500 godina koji će se javno moliti s papom. Ovaj povijesni čin događa se nakon Reformacije Henrika VIII., kada su se crkveni putevi Velike Britanije i Vatikana razišli.

Kralj Charles i Camilla - 7 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Zanimljivosti Kontroverzne ljubavi Toma Cruisea: Bizarni kult koštao ga je gotovo svakog braka i veze!

Kralj i Kraljica sastat će se s Papom u Apostolskoj palači, njegovoj službenoj rezidenciji, a zatim će sudjelovati i u ekumenskoj molitvi u Sikstinskoj kapeli, povodom Jubilarne godine Katoličke crkve 2025.

Charles III. u Italiji - 2 Foto: Profimedia

U znak priznanja za njegov dugogodišnji angažman u promicanju međureligijskog dijaloga, papa Lav XIV. imenovat će kralja Charlesa kraljevskim članom crkvenog bratstva Papinske bazilike svetog Pavla izvan zidina. Ova počasna titula simbolizira duhovno bratstvo i međusobno poštovanje između dvojice poglavara.

Kralj Charles III. - 2 Foto: Profimedia

Charles III. Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Sestra mladog pjevača čija je smrt sve šokirala podijelila srceparajuću objavu

Za tu posebnu prigodu izrađena je i jedinstvena stolica s kraljevskim grbom, koju će Charles koristiti tijekom službe, a nakon toga će trajno ostati u bazilici.

Galerija 30 30 30 30 30

Charles je i u rujnu prekršio stoljetnu tradiciju na tužnom ispraćaju i time ispisao povijesti. O čemu se radi saznajte OVDJE.

Kralj Charles Foto: Profimedia

Pogreb vojvotkinja od Kenta, Kralj Charles Foto: Profimedia

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Prepoznajete je? Od glumice poznate po raskošnim oblinama do modne piste nakon velikog gubitka kila!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Prvi izlazak Ane Ivanović nakon razvoda od Schweinsteigera, blistala je u haljini s prorezom

Pogledaji ovo Celebrity Golišavi Zlatan Ibrahimović užario mreže videom iz saune: ''Izgledaš kao viking''