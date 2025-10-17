Kralj Charles ispisat će povijest u Vatikanu! Ovakav događaj čekao se 500 godina

Kralj Charles i kraljica Camilla zadržat će se u Vatikanu samo dva dana, u srijedu i četvrtak, ali će i taj kratak posjet ostaviti dubok povijesni i simbolički trag.
Kralj Charles III. i kraljica Camilla posjetit će Vatikan 22. i 23. listopada kako bi se sastali s papom Lavom XIV., objavila je Buckinghamska palača u petak, piše Daily Mail.3 vijesti o kojima se priča "Jako nam nedostaješ" Snaha Halida Bešlića oglasila se nakon dženaze, izazvala je mnogo reakcija oduševila kombinacijom Svi su gledali u Kolindine cipele, koje su zasjenile i njezin zeleni outfit! plus size manekenka Kraljica oblina pomela je modnu pistu brenda koji se odvažio na preokret!
Upravo tim posjetom Charles će postati prvi britanski monarh u 500 godina koji će se javno moliti s papom. Ovaj povijesni čin događa se nakon Reformacije Henrika VIII., kada su se crkveni putevi Velike Britanije i Vatikana razišli.
Kralj Charles i Camilla - 7 Foto: Profimedia
Pogledaji ovo Zanimljivosti Kontroverzne ljubavi Toma Cruisea: Bizarni kult koštao ga je gotovo svakog braka i veze!
Kralj i Kraljica sastat će se s Papom u Apostolskoj palači, njegovoj službenoj rezidenciji, a zatim će sudjelovati i u ekumenskoj molitvi u Sikstinskoj kapeli, povodom Jubilarne godine Katoličke crkve 2025.
Charles III. u Italiji - 2 Foto: Profimedia
U znak priznanja za njegov dugogodišnji angažman u promicanju međureligijskog dijaloga, papa Lav XIV. imenovat će kralja Charlesa kraljevskim članom crkvenog bratstva Papinske bazilike svetog Pavla izvan zidina. Ova počasna titula simbolizira duhovno bratstvo i međusobno poštovanje između dvojice poglavara.
Kralj Charles III. - 2 Foto: Profimedia
Charles III. Foto: Profimedia
Pogledaji ovo Celebrity Sestra mladog pjevača čija je smrt sve šokirala podijelila srceparajuću objavu
Za tu posebnu prigodu izrađena je i jedinstvena stolica s kraljevskim grbom, koju će Charles koristiti tijekom službe, a nakon toga će trajno ostati u bazilici.
Galerija 30 30 30 30 30
Charles je i u rujnu prekršio stoljetnu tradiciju na tužnom ispraćaju i time ispisao povijesti. O čemu se radi saznajte OVDJE.
Kralj Charles Foto: Profimedia
Pogreb vojvotkinja od Kenta, Kralj Charles Foto: Profimedia
1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Prepoznajete je? Od glumice poznate po raskošnim oblinama do modne piste nakon velikog gubitka kila!
1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Prvi izlazak Ane Ivanović nakon razvoda od Schweinsteigera, blistala je u haljini s prorezom
Pogledaji ovo Celebrity Golišavi Zlatan Ibrahimović užario mreže videom iz saune: ''Izgledaš kao viking''