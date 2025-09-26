Kako je naša zlatna olimpijka završila u zagrljaju splitskog pjevača Marina?

Zlatna olimpijka Barbara Matić završila je u zagrljaju splitskog pjevača Marina. No riječ je samo o snimanju videospota za njegovu pjesmu ''Na tebe slab''. Na setu je bio naš Gordan Vasilj, kojem su popularna sportašica i mladi glazbenik otkrili brojne zanimljivosti.

''Znači, došli smo u judo klub gdje me ona učila osnovama juda, gdje me dobro isprebijala, dobro me izbacala.'', priča Marino Jakobić.

''Malo, moram reći, bojažljiv. Vidi se da mu je sve to novo, malo je bio krut, cijelo vrijeme sam mu govorila 'opusti se, neću te jako, lagano ću te bacit', ali nije bio loš. Pokazala sam mu par tehnika, uspio je bacit, pohvatao je malo, ali bilo je zabavno i zanimljivo, što je najbitnije.'', dodala je Barbara Matić.

Olimpijska pobjednica iz Pariza Barbara Matić prihvatila je zanimljiv angažman. Naša proslavljena judašica pojavljuje se u novom Marinovom videospotu za pjesmu ''Na tebe slab''.

''Jedna netipična pjesma za mene, ljudi su me već upoznali kao pjevača balada i ljubavnih pjesama. I dalje je ovo ljubavna pjesma s jednom snažnom pozitivnom porukom, ali rekao bih onako jedna iskrena muška ispovijed.'', govori Marino.

Barbara Matić i Marino Jakobić - 1 Foto: In Magazin

Do prošle godine započete suradnje s Ivanom Huljićem koji mu potpisuje sve pjesme, Marino je prošao dug glazbeni put. Tako je prije 12 godina pjevao u praznom klubu u Šibeniku, što ga je, priznaje, dosta ojačalo.

''Mi ulazimo, neki igraju pikado, neka dvojica piju za šankom i gazda govori 'a, došli su, dobro je, tu se namjestite'. Ja se namjestio i mi sjeli, govori on 'ajte vi za 15 minuta!'. - Ali nema nikoga? 'Ma sad će, dobro je to'. Sedam ljudi je bilo, ali sam rekao sam sebi 'Marino, nemoj se prepustiti situaciji'. Zamislio sam da je ispred mene Wembley i odradio sam nastup.''

Barbara Matić i Marino Jakobić - 3 Foto: In Magazin

A danas njegovu pjesmu ''Prvi dani jeseni'' mladenci nerijetko biraju za prvi ples, što mu je velika čast.

''Znači da su oni moji ljudi, da su osjetili isto što i ja kad su od svih brojnih pjesama, mogu se usudit reći i puno i lipših i grandioznijih i evergreeenova odabrali moju pismu, koja ima samo 100.000 pregleda. Nekome je to samo, meni je to stvarno velika brojka. Nemam riječi kojima bih to opisao.''

Uz teretanu, svestrani Splićanin igra i futsal za Malonogometni klub Skalice, u kojem mu je suigrač i poznati vaterpolist Jerko Marinić Kragić.

''Kako je bio Subašić u kraj karijere došao u Hajduk kao dobri duh svlačionice, ja bih tako rekao da sam ja došao u ekipu 'Skalice' kao dobri duh svlačionice. Zvali su me moji prijatelji iz osnovne škole i Jere Marinić Kragić. Prije svega mi je to da se mogu malo oznojiti i da popijemo piće, da se podružimo zajedno, a onda rezultat dođe sam po sebi.''

Barbara Matić i Marino Jakobić - 2 Foto: In Magazin

Najveća potpora ovom 32-godišnjaku je njegova supruga, s kojom je u vezi od mladih dana i s kojom ima i kći, koja pohađa drugi razred.

''Kad sam bio tek na samim počecima, ja sam nju pitao jel ona želi da se ja bavim glazbom, jer znaš kako to ide s glazbom, što sve to nosi jednog dana ako narastem. Tad sam bio lik koji je svirao za 100 kuna ako mi netko pokloni gažu. U tom trenutku sam ja možda razmišljao unaprijed, ona je rekla pa naravno, tu sam uz tebe. Ona je bila najveća podrška, tako da hvala joj.''

U ljubavi ide i Barbari Matić, koja je u vezi sa srbijanskim džudašem i džudo sucem Filipom Đinovićem.

''Ima tjedan dana mi je morao biti sparing partner na treningu jer nije bilo nikog drugog, tako da je sa mnom odradio trening, ali preživjeli smo i on i ja''

Barbara Matić i Marino Jakobić - 1 Foto: In Magazin

Golupčići žive u njezinu rodnom Splitu, u kojem se Beograđanin Filip odlično snašao.

''Pa ne buni se, stvarno mu je super, nema nikakvih komentara. Ima već ekipu, ide na plaže, u izlaske, tako da snašao se dobro...''

Iako je prošle godine oko vrata stavila ono o čemu sanja svaki sportaš zlatnu olimpijsku medalju, Barbara je i dalje ostala jednostavna cura iz susjedstva.

''Ja i dalje volim doći u svoje atomsko sklonište odtrenirati, čak jedno vrijeme kad sam malo smanjila s treninzima pa kad sam se vratila u taj ritam ja kažem 'ajme meni, moj život opet isto ima smisla, znam kad je trening, raspored je tu, sve ide po planu', tako da to mi u jednu ruku fali i to je zapravo ono na što sam navikla.'', govori Barbara.

Baš kako naša sportska heroina ne može bez treninga, tako ni Marino ne može bez glazbe pa već priprema pjesmu na engleskom, s kojom će se prijaviti na Doru 2026.

