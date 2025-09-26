Harper Beckham otvorila Instagram, svi su odmah primijetili važan detalj!

Najmlađa članica obitelji Beckham Harper otvorila je profil na Instagramu, na kojem ju zasad nije zapratio stariji brat Brooklyn.

Kći Davida i Victorije Beckham, Harper Seven u srpnju je proslavila 14. rođendan, stoga je bilo pitanje vremena kada će se i ona priključiti obitelji na društvenim mrežama.

Netom uoči dokumentarca svoje majke na Netflixu, tinejdžerica i najmlađa članica obitelji Beckham otvorila je svoj profil na Instagramu. Njezin profil je službeno otvoren u srpnju, a ovih dana je dobio verifikacijsku oznaku.

U opisu Harperinog profila stoji "Vaša najdraža plavuša" i "Vaša uistinu", a kao mjesto boravka stavila je London, Los Angeles i Miami uz emotikone bijelog srca i tuljana.

Unatoč oznakama za verificirani profil, Harperin profil nije otvoren za javnost, a među 63 profila koje prati su roditelji, braća Romeo i Cruz te Cruzova djevojka Jackie Apostel. Ono što se može primijetiti kako Harper nije zapratila najstarijeg brata Brooklyna i njegovu suprugu Nicolu Peltz, kao što ni oni nisu zapratili Harper.

"Baš je slatko što se Harper odlučila pridružiti Instagramu, blagoslov joj", ispričao je izvor za britanske medije, dodavši kako je moguće da je Harper otvorila profil jer se često pojavljuje u majčinom dokumentarcu.

Victoria je ranije govorila o svojim brigama oko toga da njezina kći krene na društvene mreže, priznajući da joj je sama pomisao na to "zastrašujuća". Međutim, nema sumnje kako će, jednom kada njezin profil bude otvoren za javnost, prikupiti ogroman broj pratitelja, budući da Romeo ima 3,9 milijuna pratitelja, Cruz 2,1 milijun, David 88 milijuna, a Victoria 33 milijuna.

Sada, kada će se pojaviti i u Victorijinom Netflixovom dokumentarcu, jasno je da je pred njom uspon – s obzirom na status jedinog ženskog djeteta u najpoznatijem britanskom celebrity brendu, gotovo je sigurno da će i sama zarađivati milijune.

