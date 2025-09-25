Vaterpolsko vjenčanje! Za našeg Barakudu udala se sestra suigrača, a kum je bio još jedan vaterpolist

Sada odlazimo u Sveti Filip i Jakov na snimanje novog kalendara i videa Hrvatskog vaterpolskog saveza. Kako su se Barakude snašle u ulozi modela i kako je bilo na svadbi njihova suigrača Franka Lazića, ekskluzivno su otkrili našem Gordanu Vasilju.

Hrvatska muška vaterpolska reprezentacija okupila se ponovno nakon ljetne pauze, ali ne u bazenu nego pred objektivom. Povod snimanja u Svetom Filipu i Jakovu bio je njihov novi kalendar, za koji se godinama traži primjerak više.

''Pa lakše mi je u vodi, iskreno, i ljepše jer znam što trebam raditi. Ovdje sam izvan svoje domene, tako da nije baš lako priviknuti se na to, ali uspjeli smo odraditi posao, tako da možemo biti zadovoljni'', govori Luka Lončar.

''Jedno lijepo iskustvo, ovako malo drugačije ove godine, ali svaki put zanimljivo i nadam se da će kalendar dobro ispasti'', govori Ante Vukičević.

''Nismo mi navikli baš na ove stvari, ali ide to već godinama, tako da polako stječemo tu naviku. Bude lijepa prilika i na kraju to ispadne dobra priča'', dodaje Luka Bukić.

A Lukina sestra Petra, inače bivša vaterpolistica i kći legendarnog Perice Bukića, prije desetak dana udala se za bratova suigrača Franka Lazića. Kako je bilo na svadbi, vaterpolisti su ekskluzivno otkrili za IN Magazin.

''Lijepo je bilo, lijepa svadba, lijepa zabava.''

''Jedna vaterpolska večer, moglo bi se reći. Htjeli su izbjeći, ali ne mogu, previše nas je. Stvarno je bilo ugodno slavlje i lijepo ih je bilo vidjeti da su se spojili. Baš nam je bilo drago'', govori Matias Biljaka.

''Bilo je dobro, bilo je zanimljivo, samo ću to reći. Bili smo svi skupa, cijela reprezentacija. Bilo je dobro vidjeti dečke u malo opuštenijem izdanju nakon Svjetskog prvenstva, tako da smo se dobro zabavili'', dodaje Ante.

Frankov kum bio je Rino Burić.

''Pa ja mislim da sam bio dobar kum. Ekipa kaže da sam dobro odradio svoj dio posla, a svadba je bila fantastična. Morao sam biti veseo, dizati atmosferu, pobrinuti se da ljudi ne sjede, da plešu, i mislim da sam svoj dio posla ispunio'', kaže Rino.

A kako bolje polovice naših Barakuda gledaju na snimanja za kalendar, koji svake godine podrazumijeva manjak odjeće...

''Naše su polovice navikle da smo mi malo u gaćicama, tako da su navikle vidjeti nas i na televiziji malo gole. To je sve navika, kao da smo na plaži. Mi smo kroz cijelu godinu, ajmo reći, na plaži – u takvom izdanju'', kaže Matias.

''Moja se žena također navikla, već smo u tome godinama, tako da svaki novi put bude ‘a moraš to odraditi’ i to je to'', priznaje Luka.

Ali ove godine, osim poziranja, imali su još jedan zadatak.

''Ove godine dobili su malo zahtjevniju ulogu – glumu, jer nije samo fotografija u pitanju, radili smo i video'', kaže Šime Eškinja.

''Došli smo u malo tradicijsko mjesto ispričati priču o hrvatskim tradicijama, između ostalog i o stoljetnoj tradiciji hrvatskog vaterpola te o ostalima koje će biti utkane u priču koju ćemo vidjeti tek kad izađe kalendar'', kaže Ivana Janković.

Kalendar Hrvatskog vaterpolskog saveza jedan je od najtraženijih domaćih kalendara pa se njegovo limitirano izdanje s nestrpljenjem iščekuje i ove godine.

