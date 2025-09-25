Veliko slavlje u domu omiljene srpske plavuše! Emotivne poruke preplavile su društvene mreže

Nataša Bekvalac slavi 45. rođendan, a emotivne čestitke na mrežama uputile su joj sestra Kristina, kći Hana i Dragana Bekvalac.

Srpska pjevačica Nataša Bekvalac danas obilježava svoj 45. rođendan, a čestitke joj pristižu sa svih strana, posebno na društvenim mrežama gdje su obožavatelji i najbliži već počeli dijeliti emotivne poruke i uspomene.

Među prvima joj se javila sestra Kristina Bekvalac, koja je podijelila fotografiju s jednog od njihovih zajedničkih putovanja.

"Kokerko, sve prođe, ali sestre ostaju. Ti si moja druga polovina, zato smo vjerojatno i same. U svakom životu zauvijek i oduvijek", poručila je Kristina.

Emotivna poruka stigla je i od njene kćeri Hane, koja je uz njihovu zajedničku sliku kratko napisala: "Srećan rođendan mamice."

Rođendanskim željama pridružila se i Dragana Bekvalac.

"Nano moja rođena, želim ti sreću, osmijeha i uspjeha. Volim te bezuvjetno. Sretan rođendan, tvoja matora", napisala je Dragana.

Inače, privatni život Nataše Bekvalac često je bio u centru pažnje javnosti. Posebno se pisalo o njezinim brakovima i razvodima, kojih je bilo čak tri.

Prvi brak sklopila je 2001. godine s vaterpolistom Danilom Ikodinovićem, s kojim ima kćer Hanu. Par se razveo 2008. godine. Drugi brak bio je s poduzetnikom Ljubom Jovanovićem, no trajao je kratko i završio razvodom. Treći brak sklopila je 2015. godine s IT stručnjakom Lukom Lazukićem, s kojim je dobila drugu kćer Katju. Taj brak završio je burno 2018. godine nakon incidenta zbog kojeg je podnijela zahtjev za razvod.

Posebnu ulogu u njezinu životu imaju kćeri Hana i Katja. Nataša je više puta naglašavala da joj je majčinstvo najveća životna radost i pokretačka snaga. Upravo kroz ulogu majke uspjela je pronaći balans između karijere i privatnog života.

