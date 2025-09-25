Pretraži
imao novu prometnu

Dramatičan život folk-pjevača: Kobna nesreća prije sedam godina zamalo ga je stajala života

Piše H.L., Danas @ 14:20 Zanimljivosti komentari
Darko Lazić Darko Lazić Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Folk-pjevač u Beogradu je imao prometnu nesreću, a ovo nije prvi put.

Legendarni britanski bend Kosheen dolazi u Zagreb
petak 27. rujna
Legendarni britanski bend Kosheen dolazi u Zagreb
Tko je influencer Davide De Pierro?
prati ga više od milijun ljudi!
Žene, jeste li naletjele na urnebesne snimke ovog markantnog odvjetnika talijanskog porijekla?
Partner Ellie Goulding podijelio njenu golu fotografiju iz kreveta
iza nje je razvod
Deset godina mlađi glumac vezu s pjevačicom potvrdio objavom njezine fotke iz kreveta?
Darko Lazić i supruga Katarina imali prometnu nesreću
Tko je nova pobjednica showa America's Got Talent, Jessica Sanchez?
u devetom mjesecu trudnoće
Tko je nova pobjednica američkog Supertalenta? Prvi put se predstavila prije 19 godina
Nastavak drame oko para koji je otkriven na koncertu Coldplaya
''nepravedno je''
Bliski izvor preljubnice s koncerta o kojem je pričao cijeli svijet donosi obrat cijeloj priči?
Lidija Bačić objavila fotografiju iz kade na kojoj je potpuno gola
''Bila i ostala bomba''
Potpuno gola Lidija Bačić fotkom iz kade zapalila Instagram: ''Prizor za infarkt!''
Filip Živojinović iznenadio Aleksandru Prijović za 30. rođendan luksuznim poklonom
rasplakala se
Je li moguće? Poklon koji je Aleksandri Prijović dao suprug vrijedi kao stan u Zagrebu
Mariacarla Boscono pokazala donje rublje u prozirnoj haljini
sve se vidjelo
Vilice su popadale kada je okrenula leđa u potpuno prozirnoj haljini, evo o kome je riječ!
Bivša supruga Igora Kojića iznenadila objavom na društvenim mrežama
zaokret u karijeri
Mlađahna bivša supruga Igora Kojića iznenadila potezom nakon razvoda: ''Vidimo se uskoro''
vijesti
Ove stvari privlače smrdljive martine u vaš dom! Evo što morate učiniti da bi ih se riješili
Dobro je znati
Ovo privlači smrdljive martine u vaš dom! Evo što morate učiniti kako biste ih se riješili
Nakon Kopenhagena zbog dronova zatvorena i zračna luka u Aalborgu
Već drugi opet ovoga tjedna
VIDEO Drama u europskoj zemlji: Neidentificirani dronovi nad četiri aerodroma
Vlasnik otkrio što se dogodilo kad je otvorio vrata ispred kojih je bio sumnjivi dvojac: "Rekao sam im..."
Snimka izazvala strah
Vlasnik otkrio što se dogodilo kad je otvorio vrata ispred kojih je bio sumnjivi dvojac: "Rekao sam im..."
show
zdravlje
Crte na noktima: Normalna pojava ili razlog za brigu?
Obratite pozornost!
Crte na noktima: Normalna pojava ili razlog za brigu?
Ovo je najbolji kruh za mršavljenje prema nutricionistima!
Ne morate ga se odreći!
Ovo je najbolji kruh za mršavljenje prema nutricionistima!
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Nutricionisti otkrivaju
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
zabava
Kad ti balkanska mafija dođe naplatiti dug: Skeč osvojio regiju, ni snimatelj nije uspio ostati ozbiljan
LOL
Kad ti balkanska mafija dođe naplatiti dug: Skeč osvojio regiju, ni snimatelj nije uspio ostati ozbiljan
Dalmatinci bez dlake na jeziku: Poslali upozorenje vozačima i pogodili u sridu
Tako se to radi
Dalmatinci bez dlake na jeziku: Poslali upozorenje vozačima i pogodili u sridu
Bizaran predmet na staklu parkiranog automobila podiže bezbroj pitanja
Zanimljivo
Bizaran predmet na staklu parkiranog automobila podiže bezbroj pitanja
tech
Novi pristup liječenju mentalnih poremećaja: Umjesto lijekove, liječnici propisuju nešto puno ugodnije
Rezultati su izvrsni
Novi pristup liječenju mentalnih poremećaja: Umjesto lijekove, liječnici propisuju nešto puno ugodnije
Pronašli lijek za okrutnu i razornu bolest od koje pate tisuće: Čak sam se malo rasplakao kad sam vidio rezultate!
Huntingtonova bolest
Pronašli lijek za okrutnu i razornu bolest od koje pate tisuće: Čak sam se malo rasplakao kad sam vidio rezultate!
Amerikanci već grade F-47, a prvi let se planira za 2028. godinu: "Spremni smo ići brzo. Moramo ići brzo”
U svega tri godine?
Amerikanci već grade F-47, a prvi let se planira za 2028. godinu: "Spremni smo ići brzo. Moramo ići brzo”
sport
Šok u Sloveniji! Đalović otišao iz Maribora zbog tučnjave na treningu
kaos!
Šok u Sloveniji! Đalović otišao iz Maribora zbog tučnjave na treningu, njegov igrač ga udario?
Kovačević sve nasmijao: "Zahvaljujem se struci Fenera što ga nije prepoznala"
Uz bučan pljesak
Kovačević sve nasmijao: "Zahvaljujem se struci Fenera što ga nije prepoznala"
Izjava trenera Dinama nakon pobjede karijere možda je nešto najbolje što ćete danas čuti
svašta je prošao
VIDEO Izjava trenera Dinama nakon pobjede karijere možda je nešto najbolje što ćete danas čuti
tv
MasterChef: Kandidatkinja svojim postupkom šokirala chefa Stjepana! Jeste li vi znali da se ovo nikako ne smije raditi?!
VAŽNA STVAR!
Kandidatkinja svojim postupkom šokirala chefa Stjepana! Jeste li vi znali da se ovo nikako ne smije raditi?!
U dobru i zlu: Zdravica koju će pamtiti - koja je vijest obradovala cijelu obitelj?
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Zdravica koju će pamtiti - koja je vijest obradovala cijelu obitelj?
MasterChef: Mislili su da su sigurni, a onda je uslijedilo iznenađenje!
TIM MARIO
Mislili su da su sigurni, a onda je uslijedilo iznenađenje!
putovanja
Kako napraviti savršen rižoto? "Masterchef" Mario Mihelj otkriva koje sve korake ne smijete preskočiti
Škola kuhanja
Kako napraviti savršen rižoto? "Masterchef" Mario Mihelj otkriva koje sve korake ne smijete preskočiti
10 najskupljih gradova za podstanare u Europi: Niti London, a niti Pariz nije prvi na listi
Gdje su Split i Zagreb?
10 najskupljih stanarina u Europi: Prvi grad na listi nije niti London, a niti Pariz
Naučili su na teži način: Kandidati MasterChefa otkrivaju navjeće pogreške kod pripreme rižota
Zlatna pravila
Naučili su na teži način: Kandidati MasterChefa otkrivaju navjeće pogreške kod pripreme rižota
novac
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
iznad očekivanja
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
Službeno se oprostili od bivšeg šefa i tutnuli mu otpremninu od 80 milijuna funti
Ide kući pjevajući
Službeno se oprostili od bivšeg šefa i tutnuli mu otpremninu od 80 milijuna funti
Novi početak nakon karijere u bankarstvu. Sada će kreirati strategije financiranja svih divizija Bosqara
velika odluka
Novi početak nakon karijere u bankarstvu. Sada će kreirati strategije financiranja svih divizija Bosqara
lifestyle
Domaća glumica s najviše stila
the diva
Njezin stil oduševi sve redom: Ovu hrvatsku glumicu proglasile ste modnom kraljicom
Variva, juhe i gulaši: Popis recepat za jela na žlicu
Jesenski klasici
25 recepata za jela na žlicu: Ako se pitate što kuhati za ručak, ovaj popis bit će vam spas
Danijela Martinović u skinny trapericama i gležnjačama na petu
PREDOBRO IZDANJE
Danijela Martinović: Dokaz da su skinny traperice i gležnjače na petu pobjednička jesenska kombinacija
sve
