Dramatičan život folk-pjevača: Kobna nesreća prije sedam godina zamalo ga je stajala života

Folk-pjevač u Beogradu je imao prometnu nesreću, a ovo nije prvi put.

Srpski mediji raspisali su se o tome da su folk-pjevač Darko Lazić i supruga Katarina imali prometnu nesreću.

Prometna nesreća dogodila se noćas oko jedan sat iza ponoći u blizini Beogadske Arene, a u nesreći su sudjelovali autobus i automobil. Vatrogasci su Darka, koji je bio na vozačevu mjestu, izvlačili iz vozila. Katarina je bila na suvozačevu mjestu i oboje su nakon nesreće hitno prevezeni u bolnicu, piše Blic.

Darko Lazić, Katarina Lazić Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Folk-pjevaču su uzeli krv i urin na analizu, a u razgovoru za Blic, otkrio je detalje nesreće.

Pogledaji ovo Celebrity Kako izgleda najstariji Thompsonov sin? Osvanula je rijetka fotka mladića

''Izgubio sam kontrolu. Vidim da su svi prenijeli da sam bio u alkoholiziranom stanju i da se spominju nedozvoljene supstance. Ja imam sve nalaze iz bolnice. Hvala Bogu nikom ništa. Preživjeli smo. Moja supruga je dobro. Ja sam dobio povrede glave, ništa strašno. Padala je kiša i udario sam u autobus. Niko nije bio u autobusu i nitko nije povrijeđen. Svi smo živi i zdravi. Nije bilo ni prekoračenja brzine. Idemo dalje'', rekao je Lazić i dodao da ima 15 šavova.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Kako je junak Dinama protiv Fenerbahčea dobio svoje neobično ime?

Darko Lazić - 4 Foto: Darko Lazić/Instagram

Darko Lazić i ranije je imao prometne nesreće, a posljednja se dogodila 2023. godine kada je na autocesti kod Beograda BMW-om udario u kombi, piše Blic. Tada mu je oduzeta vozačka dozvola zbog kaznenih bodova, a zabrana vožnje trajala mu je od veljače 2023. do veljače 2024. godine. Umjesto srpske dozvole koristio je onu izdanu u Češkoj.

Galerija 7 7 7 7 7

Folk-pjevač je i u svibnju 2021. imao nezgodu kada mu je pukla guma pa je udario u banderu, dok je u listopadu 2018. jedva izvukao živu glavu nakon teške nesreće na putu Subotica – Brestač. Više od mjesec dana proveo je u KBC-u Zemun, gdje su mu liječnici spašavali život. Tada mu je izvađena slezena, imao je nekoliko operacija i u pojedinim trenucima bio je kritično.

Darko Lazić Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Darko Lazić - 4 Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Srpski mediji nedavno su pisali i kako je glazbenik na fešti u Beču doživio neugodno iskustvo s kamatarima. Detalje pročitajte OVDJE.

OVDJE pogledajte kako izgleda njegova luksuzna kuća.

1/12 >> Pogledaji ovu galeriju +7 Zanimljivosti Tko je glazbenica u usponu koja je očarala i Kate Middleton? Internet bruji o njezinu hitu

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Seve raspametila fanove prizorima u minjaku: ''Nadam se da si blokirala Cindy Crawford!''

Pogledaji ovo Zanimljivosti Postoji li prokletstvo Spasilačke službe? Život zvijezda obilježile borbe s bolestima, ovisnosti i teške optužbe