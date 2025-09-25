Postoji li prokletstvo Spasilačke službe? Život zvijezda obilježile borbe s bolestima, ovisnosti i teške optužbe

"Spasilačka služba" obilježila je devedesete, no mnoge članove glumačkog ansambla pogodio je pritisak zbog slave.

Svi se sjećamo one uvodne špice, prepunih kalifornijskih plaža s vječno preplanulim tijelima, onog predobro poznatog klavirskog motiva i hrapavog vokala dok se pokojni, legendarni Jimi Jamison ubacuje u prve stihove "I’m Always Here".

To je mogla biti samo "Spasilačka služba", serija koja je lansirala desetke karijera, "spasila" stotine izmišljenih života i udahnula novi život američkoj mainstream televiziji pretvorivši se u neočekivanu kulturnu referencu.

Spasilačka služba, Baywatch - 10 Foto: Profimedia

Spasilačka služba, Baywatch - 4 Foto: Profimedia

Spasilačka služba, Baywatch - 1 Foto: Profimedia

Predvođen Davidom Hasselhoffom kao grubim Mitchom Buchannonom, dotad relativno nepoznata postava, među kojima su bili Pamela Anderson, Jeremy Jackson, Nicole Eggert i Yasmine Bleeth, pretvorila je jednostavnu premisu o spasiocima s plaže Santa Monica u najgledaniju seriju svih vremena, s više od milijardu gledatelja po epizodi na vrhuncu sredinom devedesetih.

Međutim, pritisak zbog novostečene slave ostavio je traga na svima. Zlouporaba supstanci, problemi s mentalnim zdravljem, neugodne optužbe za seksualno uznemiravanje i niz pravnih drama pratili su neke od glavnih zvijezda dugo nakon što se plima spustila nad serijom 2001. godine.

David Charvet, Baywatch Foto: Profimedia

David Hasselhoff (Foto: Profimedia) Foto: Profimedia

Kada je "Spasilačka služba" bila otkazana nakon prve sezone, najveća zvijezda glumačkog ansambla David Hasselhoff vlastitim je novcem pomogao vratiti seriju. Postao je najdugovječniji član glumačke postave s više od 200 epizoda tijekom 10 sezona, a ova uloga mu je otvorila put do glazbene karijere i neočekivanog statusa ikone u Njemačkoj. Poznat je po nastupu na Berlinskom zidu te ga zadržala na TV ekranima dugo nakon zalaska sunčane serije.

Unatoč uspjehu, borio se s alkoholizmom. Godine 2007. javno je progovorio o problemu nakon što je kći objavila neugodan video.

Spasilačka služba, Baywatch - 3 Foto: Profimedia

David Hasselhoff (Foto: Profimedia) Foto: Profimedia

"Moje kćeri bile su ključne u tome da mi kažu istinu… Moramo prvo spasiti vlastitu djecu, a to počinje iskrenošću prema sebi i njima", ispričao je tada Hasselhoff čija je ovisnost utjecala na brak s danas pokojnom Pamelom Bach, s kojom ima dvije kćeri. Danas, glumac živi u Los Angelesu, gdje ga fotografi često uslikaju kako otežano hoda, a ponekad koristi i invalidska kolica.

Prije nego je postala C.J. Parker, Pamela Anderson je radila kao instruktorica fitnessa, imala manekenske poslove i snimila svoju prvu naslovnicu Playboyja. Uloga u "Spasilačkoj službi" katapultirala ju je u zvijezde, nakon čega je ostvarila više uloga u filmovima i serijama, objavila dva romana i okušala se u nekoliko reality emisija.

Pamela Anderson - 2 Foto: Profimedia

Pamela Anderson - 1 Foto: Profimedia

Yasmine Bleeth (Foto: Profimedia) Foto: Profimedia

Njezin ljubavni život je bio buran. Udala se šest puta, a u prvom braku s glazbenikom Tommyjem Leejem dobila je dvojicu sinova. Zbog imidža plave seks bombe često je dobivala uloge stereotipnih plavuša koja ne može napraviti puno toga i bila predmet ismijavanja, a snimka seksa dodatno ju je obilježila i mnogima ulijevala nepovjerenje. Tek dokumentarac "Pamela: A Love Story" i film "The Last Showgirl" pridonijeli su poboljšanju njezinog imidža.

Poznat kao Mitchov sin Hobie, Jeremy Jackson se u fazi odrastanja suočio s nizom problema: ovisnost o drogama, zatvor i propali povratak u britanskom realityju. Nekadašnja dječja zvijezda, Jackson je odmalena snimao reklame i serije, a u tinejdžerskim godinama je počeo graditi glazbenu karijeru. Njegov televizijski otac David Hasselhoff ga je čak pozvao da mu se pridriži na europskoj turneji.

Jeremy Jackson, Baywatch - 11 Foto: Profimedia

Sve je krenulo naopako početkom 2010-ih, kada je bio u braku s Loni Willison. Zajedno su često krasili stranice tabloida – bili su mladi, zgodni i poznati, no iza zatvorenih vrata, stvari nisu bile tako blistave. Njihova burna veza završila je 2014. nakon što ju je on navodno pokušao zadaviti tijekom pijane tučnjave.

Pokušao se vratiti nastupom u "Celebrity Big Brotheru", ali je izbačen zbog jednog incidenta. Kasnije je uhićen zbog ranjavanja žene tijekom svađe, a u jednom dokumentarcu je priznao kako je bio ovisan o marihuani, kokainu, metamfetaminu i steroidima. Nakon višestrukih rehabilitacija, uspio je vratiti život i danas je fitness instruktor i influencer.

S druge strane, njegova bivša djevojka na koncu je doživjela živčani slom. Zbog ovisnosti, gubitka posla i doma završila je na ulici te je fotografi danas često snime na ulicama Los Angelesa kako kopa po smeću.

Yasmine Bleeth u seriji je tumačila ulogu Caroline Holden, a paralelno je nastavila s modelingom. Međutim, poslije izlaska iz serije, borila se s ovisnošću o kokainu, pod čijim utjecajem je bila tijekom uhićenja 2001. godine. Na rehabilitaciji je upoznala supruga Paula Cerrita, a kasnije je priznala kako su je prijatelji jedva prepoznavali tijekom krize.

Yasmine Bleeth (Foto: Profimedia) Foto: Profimedia

Yasmine Bleeth (Foto: Profimedia) Foto: Profimedia

"Izgledala sam kao izvanzemaljac, oči su mi iskakale iz duplji", poručila je jednom Bleeth.

Nicole Eggert je karijeru započela još kao dijete, a seriji se priključila tijekom treće sezone. Mnoge je šokirala 2014. kada je napustila glumu i pokrenula kamion sa sladoledom. Danas majka dviju kćeri se bori s karcinomom dojke, a nedavno je objavila kako je napravila mastektomiju.

Nicole Eggert - 4 Foto: Profimedia

Alexandra Paul - 3 Foto: Profimedia

Alexandra Paul - 2 Foto: Profimedia

Rodom iz Francuske, David Charvet je tri sezone tumačio ulogu Matta Brodyja. Nekoliko godina bio je tražen glumac, a u svojoj kratkoj glazbenoj karijeri prodao je oko dva milijuna primjeraka. Godine 2023. spominjao se u medijima zbog prijetnji bivšoj djevojci, no 53-godišnji Charvet, koji se u međuvremenu počeo baviti građevinarstvom i napustio glumu, nikad nije dobio poziv losanđeleske policije.

Poznata kao Stephanie Holden iz serije, Alexandra Paul je prije dolaska u "Spasilačku službu" bila manekenka, nakon čega je ostvarila niz uloga u filmovima i serijama. Međutim, u privatnom životu imala je problema s Njemicom koja ju je uhodila od 2011. godine. Nakon 10 godina i prometne nesreće u kojoj je uhoda udarila njezinog supruga Iana, Paul je uspjela ishoditi zabranu prilaska.

