Vilice su popadale kada je okrenula leđa u potpuno prozirnoj haljini, evo o kome je riječ!

Mariacarla Boscono zasjenila je sve na Gucci after partyju u Milanu pojavivši se u prozirnoj haljini koja je otkrila više nego što je planirala.

Italijanska manekenka i glumica Mariacarla Boscono ponovno je dokazala zašto slovi kao jedna od najhrabrijih modnih ikona današnjice.

Na after partyju nakon Gucci revije u Milanu pojavila se u prozirnoj crnoj haljini ukrašenoj perjem, ispod koje su se jasno nazirale njezine gaćice.

Mariacarla Boscono - 5 Foto: Profimedia

Mariacarla Boscono - 3 Foto: Profimedia

Boscono je već godinama zaštitno lice prestižnih modnih kuća, a surađivala je s imenima poput Givenchyja, Chanel i Dolce & Gabbane. Odrasla je u Rimu, no karijeru je započela vrlo rano, a njezin prepoznatljiv izgled i karizma osigurali su joj status jedne od najtraženijih manekenki na svjetskoj sceni.

Mariacarla Boscono - 4 Foto: Profimedia

Mariacarla Boscono - 2 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo inMagazin Ozbiljan na poslu, a opušten privatno: Kako je veterinar Milan postao hit na TikToku?

Kako vam se sviđa njezin outfit? Super joj stoji!

Što je previše, previše je! Super joj stoji!

Što je previše, previše je! Ukupno glasova:

Što se privatnog života tiče, Mariacarla je dugo bila povezana s različitim imenima iz svijeta umjetnosti i mode, no najveću pažnju privukla je veza s talijanskim glazbenikom Ghaliem. Ipak, svoj ljubavni život većinom nastoji držati podalje od reflektora, pa se rijetko oglašava o romantičnim vezama.

Pogledaji ovo Celebrity Kolinda očarala u točkastoj haljini za koju je izdvojila pozamašnu svotu: "Uh, kakva promjena!"

Mariacarla Boscono - 1 Foto: Profimedia

Iako je odavno navikla na provokativne modne odabire, ovaj put ponovno je uspjela zasjeniti sve prisutne i postati glavna tema večeri.

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 inMagazin Znate li što je raštika? Specijalitet Nede Ukraden koji njezina obitelj obožava

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Thompsonova nećakinja otkrila dosad nepoznate detalje svog vjenčanja: "Zanimljivo je što sam..."

Pogledaji ovo Zanimljivosti Sigurno vam možemo dati bar 10 razloga zašto trebate riješiti kviz o ovom kultnom ljubiću!