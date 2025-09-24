Vilice su popadale kada je okrenula leđa u potpuno prozirnoj haljini, evo o kome je riječ!

Mariacarla Boscono zasjenila je sve na Gucci after partyju u Milanu pojavivši se u prozirnoj haljini koja je otkrila više nego što je planirala.
Italijanska manekenka i glumica Mariacarla Boscono ponovno je dokazala zašto slovi kao jedna od najhrabrijih modnih ikona današnjice.3 vijesti o kojima se priča ''Bila i ostala bomba'' Potpuno gola Lidija Bačić fotkom iz kade zapalila Instagram: ''Prizor za infarkt!'' ''nepravedno je'' Bliski izvor preljubnice s koncerta o kojem je pričao cijeli svijet donosi obrat cijeloj priči? zaokret u karijeri Mlađahna bivša supruga Igora Kojića iznenadila potezom nakon razvoda: ''Vidimo se uskoro''
Na after partyju nakon Gucci revije u Milanu pojavila se u prozirnoj crnoj haljini ukrašenoj perjem, ispod koje su se jasno nazirale njezine gaćice.
Mariacarla Boscono - 5 Foto: Profimedia
Mariacarla Boscono - 3 Foto: Profimedia
Boscono je već godinama zaštitno lice prestižnih modnih kuća, a surađivala je s imenima poput Givenchyja, Chanel i Dolce & Gabbane. Odrasla je u Rimu, no karijeru je započela vrlo rano, a njezin prepoznatljiv izgled i karizma osigurali su joj status jedne od najtraženijih manekenki na svjetskoj sceni.
Mariacarla Boscono - 4 Foto: Profimedia
Mariacarla Boscono - 2 Foto: Profimedia
Pogledaji ovo inMagazin Ozbiljan na poslu, a opušten privatno: Kako je veterinar Milan postao hit na TikToku?
Što se privatnog života tiče, Mariacarla je dugo bila povezana s različitim imenima iz svijeta umjetnosti i mode, no najveću pažnju privukla je veza s talijanskim glazbenikom Ghaliem. Ipak, svoj ljubavni život većinom nastoji držati podalje od reflektora, pa se rijetko oglašava o romantičnim vezama.
Pogledaji ovo Celebrity Kolinda očarala u točkastoj haljini za koju je izdvojila pozamašnu svotu: "Uh, kakva promjena!"
Mariacarla Boscono - 1 Foto: Profimedia
Iako je odavno navikla na provokativne modne odabire, ovaj put ponovno je uspjela zasjeniti sve prisutne i postati glavna tema večeri.
1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 inMagazin Znate li što je raštika? Specijalitet Nede Ukraden koji njezina obitelj obožava
1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Thompsonova nećakinja otkrila dosad nepoznate detalje svog vjenčanja: "Zanimljivo je što sam..."
Pogledaji ovo Zanimljivosti Sigurno vam možemo dati bar 10 razloga zašto trebate riješiti kviz o ovom kultnom ljubiću!