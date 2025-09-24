Ozbiljan na poslu, a opušten privatno: Kako je veterinar Milan postao hit na TikToku?

Veliku ljubav prema životinjama, ovaj čovjek pretvorio je u cjeloživotni poziv. Ozbiljan na poslu, a opušten privatno, veterinar Milan Marić postao je hit na društvenim mrežama. Svoje zanimljivo iskustvo podijelio je s našom Lanom Zaninović za IN magazin.

U maloj Petrinji pronašli smo veliko srce čovjeka, koji s golemom ljubavlju i potpunom predanošću liječi svaku životinju kojoj je potrebna pomoć, bez obzira na vrstu i veličinu.



''Zapravo nikad ništa u životu nisam htio biti nego veterinar, otkad sam prohodao, otkad sam propričao ja sam uvijek pokazivao interese prema životinjama. Pomagati životinjama znači pomagati onima koji ne mogu reći što ih muči i nekako, uz pomoć vlasnika, dokučiti koji su njihovi problemi'', govori Milan te dodaje.



''Ja mislim da radim bilo što drugo u životu, da bih bio promašeni slučaj'', rekao je.



No to nije sasvim tako. Milan se okušao u još nečemu te pokazao kako se posao i hobi mogu itekako uspješno spojiti i postati viralni hit.



''Za snimanje videa došao sam na ideju tako što su mi neki prijatelji i dugogodišnji poznanici koji imaju životinje, kada bi došliu ambulantu su mi rekli – pa ti si skroz drugačiji. Kak si ti tak ozbiljan?'', priča Milan.



''Privatno je Milan jako veseo, duhovit je užasno, spontan, uvijek je za akciju'', govori prijateljica Andrea.

''Pa evo rekao sam mogao bih ja snimati, vidim te Tik tokove, Instagram realsi. Nisu baš veterinari nešto popularni na društvenim mrežama, pa reko idem probati. Nisam se nadao da će to postati takav hit. Nisam požalio ni u jednom trenutku, mada me bilo strah kako će ljudi reagirati, kako će struka reagirati, jer jako mi je bitno da struka podržava to sve i po svemu onome što sam dobio povratno – podržavaju'', govori Milan.''Vrlo nam je to zabavno i drago da je nastavio raditi ono što uistinu voli. Pacijenti to super prihvaćaju. U principu oni koji ga ne znaju, a prate ga kažu – a to je taj veterinar s Instagrama i Tik Toka. I odmah strah i trema, koje ljudi imaju kad dođu ovdje liječiti životinje, nestanu kada njega vide'', priča šefica Jelena.''Milanov sadržaj na društvenim mrežama je urnebesan, duhovit, iskren, autentičan i zapravo to sve što vidimo na društvenim mrežama, to je Milan i privatno i poslovno'', dodala je klijentica Klara.Biti popularan na društvenim mrežama sa sobom povlači i svojevrsnu odgovornost.''Uvijek kad imaš dobar i uspješan video, razmišljaš šta bi mogao slijedeće, jer ne možeš sad nešto lošije. Uvijek moraš upgradeati to da bude na nekom većem nivou'', govori Milan.''Imam nekakvo određeno vrijeme objavljivanja sadržaja, tako da su moji followersi zapravo već pripremljeni da svaki dan u 5 sati moj video ide van. I na taj način sam mislim i skupio puno ljudi koji me u pola 6 pitaju – di je video danas? Nekad se meni i ne da, pa ne snimim taj dan video. Mislim, neće svijet propasti. Ali, mislim da će to doći na svoje, samo da se ja malo isto priviknem na ovaj tempo'', priča nam Milan.Ne brinite se, Milan nastavlja sa svojim objavama, a ako se koji dan i ne pojave točno u 17 sati, pokažimo malo strpljenja. Vjerojatno se zadržao u ordinaciji i brine se za životinju kojoj je nužno potrebna njegova pomoć.

