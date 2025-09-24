Znate li što je raštika? Specijalitet Nede Ukraden koji njezina obitelj obožava

Popularna Neda Ukraden prisjetila se susreta s bivšim partnerom nakon dugo godina. Emotivan susret dogodio se na porođaju njezine kćeri. Kako je to prošlo, što Neda sprema u Areni Zagreb te kako gleda na titulu "najseksi bake Balkana"? Saznajte u priči Dine Stošića za IN magazin.

Neke ljubavi ne traju vječno, ali ostave trag koji vrijeme ne briše. Kad je njezina kći Jelena odlazila na porođaj, Neda Ukraden ponovno je srela bivšeg partnera, i bez zadrške, pred našim kamerama, prisjetila se tog posebnog trenutka.

''Mi se vrlo često čujemo jer mi smo ostali prijatelji jer on kako je liječnik, upućeni smo, svako malo mu netko zatraži uslugu i kada sam mu rekla da Jeca, moja kćer, očekuje sina onda je to bilo - pa divno, neka dođe u našu bolnicu da se porodi. Uputio me, odnosno nju, na jednu divnu doktoricu koja je to ispratila i ja sam sretna da je to sve tako bilo. Pa ja ne znam kako vi mislite o tome, ali ja mislim da jednom ljubav, ako je prava, nikad ne umire. Nikad. Ja ne mogu da mrzim čovjeka kojeg sam voljela, mogu da budem razočarana ishodom te ljubavne veze ili zadovoljna, zavisi tko je prekinuo. Ali najčešće sam ja bila krivac i uzrok raskida, bilo da nisam htjela da trpim nekoga, da budem istrajna, uporna, prilagodljiva... Bilo da sam jednostavno bila prevarena, ne prevarena da je našao drugu ženu, nego da ta vrsta iskrenosti nije to to što ja podrazumijem da jeste'', govori Neda.

Jeste li vi znali što je raštika? Da, kako ne bi znao? Kupus!

Nikad čuo! Da, kako ne bi znao? Kupus!

Nikad čuo! Ukupno glasova:

A da za velike snove nikad nije kasno, dokazuje i činjenica da će Neda uskoro prvi put stati na pozornicu zagrebačke Arene. Iako ju je, priznaje, u jednom trenutku uhvatio strah, zna da je spremna.

''Sto puta sam se zapitala: Čekaj, zašto ja da nastupam u Areni?. Pa vidi stvarno, maltene su svi izvođači koji su značajni na ovim prostorima tu već okušali se je li, netko čak i s više koncerata i tako dalje. I šta ja čekam, i kad je konačno došao taj dan onda sam sto puta rekla: Bože, što ti je to trebalo, što nisi lijepo nastavila da nastupaš u normalnim dvoranama i normalnim bendom'', priča Neda.

Publici je poznata po glazbenim hitovima, ali Nedina obitelj najviše voli njezin domaći specijalitet - raštiku.

''Obožavam kuhati i najveći mi je problem u stvari kako to što skuham baš da sve ne pojedem. Raštanj ili raštika, to je naše kultno jelo, ovih Dalmatinaca, Hercegovaca i to. I sad tko ne zna što je raštanj, mislim stvarno mi ga je žao mnogo, mislim naučite, idite malo na Google. Raštika, raštanj, raščanj ili kako već zovu, to vam je vrsta kupusa koja je toliko zdrava da bi je trebalo prepisivati na recept, davat da se obavezno jede'', poručila je Neda.

Biti roditelj znači brinuti se dan i noć, ali biti baka, to je čista radost. Neda to zna iz prve ruke.

''Roditeljska ljubav je briga, strepnja, 'jao ako kašlje, jao kakav mu je ovo kašalj', 'jao ako jede, nije dobro jeo', 'ako je, ne znam, prohodao, kako je prohodao', 'ako je progovorio, jel kasno, jel ovako...'. Znači, stalno strepiš. A baka i djeda se raduju, raduju se s djecom, raduju se uz djecu, raduju se od djece, kad mi donese peticu, kao da mi je poklonio milijun dolara'', kaže Neda.

Iako priznaje da bi joj društvo bilo lijepo, Neda ne trči za ljubavlju. Ne pristaje na kompromise koji je guše, već diše punim plućima.

''E sad, da imam nekog čiku uz sebe, bilo bi bolje. Ali, bilo bi gore da imam, a da me sputava, da me usporava. Najbolje kad ne moraš da polažeš računa, to je jedno fantastično stanje koje se zove sloboda. Živjela, 'viva la libra'! Znači, ja sam vam rođena da budem slobodna. Netko je rođen da bude rob i da bude stalno 'da, dragi', 'da, draga', ali netko nije. Ja sam shvatila da nisam rođena da budem robinja. Imala sam par pokušaja, kad sam vidjela da mi to ne ide, digla sam ruke. Zašto da se zavaram bezveze?'', govori Neda.

Je li joj najseki baka Balkana kompliment ili joj to ipak to ide na živce?

''Pa, zašto ne bi bio kompliment, to seksi baka je super. Mene to onako nasmije uvijek, to mi je baš zgodno. Ima dosta baka koje su vrlo seksi, ali meni je drago kad čujem da me netko i tako doživljava. Ja to zovem skraćeno baba riba'', govori Neda.

Glazbena legenda nedavno je proslavila 75. rođendan, a najviše su je razveselili crteži njezinih unuka. Njihova sreća za nju je smisao života i najbolji poklon koji može dobiti.

''Sretna sam da imam divnu obitelj, divnu kćer, imam divnog zeta i oni su mi rodili takve unuke. Dvije blizanke Nedu i Aleksandru i maloga Dušana koji je samo dvije godine mlađi od njih. Koliko je on prekrasan dječak, prepametan, sve petice, predsjednik razreda, jedno divno dijete, emotivno. Voli svoju babu, voli Imotski, voli moj raštanj, voli ribu, sve što napravim. Znači, to čovjek samo da poželi'', govori Neda.

Iako njezine pjesme žive generacijama, ljubav je prava melodija Nedina života, ona koja nikad ne prestaje svirati.

Galerija 27 27 27 27 27

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Thompsonova nećakinja otkrila dosad nepoznate detalje svog vjenčanja: "Zanimljivo je što sam..."

1/7 >> Pogledaji ovu galeriju +2 inMagazin Ozbiljan na poslu, a opušten privatno: Kako je veterinar Milan postao hit na TikToku?