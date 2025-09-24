Kolinda očarala u točkastoj haljini za koju je izdvojila pozamašnu svotu: "Uh, kakva promjena!"

Kolinda Grabar-Kitarović sudjeluje na Concordia summitu u New Yorku, gdje je govorila o umjetnoj inteligenciji i podijelila fotografiju u elegantnoj haljini brenda LK Bennett.

Kolinda Grabar-Kitarović ovih dana boravi u New Yorku gdje sudjeluje na Concordia summitu, međunarodnoj konferenciji na kojoj svjetski lideri raspravljaju o rješenjima za aktualne globalne izazove poput razvoja, klimatskih promjena i tehnološkog napretka.

Galerija 25 25 25 25 25

Na društvenim mrežama podijelila je fotografiju na Instagramu.

"Započela sam tjedan na #UNGA segmentu visoke razine s #Concordia summitom, govoreći na panelu: Navigacija #AI Revolution: Razvoj radne snage, politika i inkluzija", napisala je, a komentrari su samo pristizali.

Pogledaji ovo Celebrity Je li moguće? Poklon koji je Aleksandri Prijović dao suprug vrijedi kao stan u Zagrebu

"Veličanstvena Kolinda", "Uzvišena i obrazovana", "Predivna", "Uh, kakva promjena! Top, Kolinda", samo je dio komentara pratitelja.

Kolinda Grabar Kitarović - 4 Foto: Instagram

Kolinda Grabar-Kitarović - 4 Foto: Luka Stanzl/Pixsell

Za ovu prigodu odabrala je haljinu mornarsko plave boje s bijelim točkicama, dizajn britanskog brenda LK Bennett, čija je cijena 379 funti (oko 433 eura), a na njoj stoji kao salivena.

Pogledaji ovo Celebrity Salma Hayek ponosno pokazala nasljednicu, koja je napunila 18 godina

Kolinda Grabar-Kitarović Foto: Kolinda Grabar-Kitarović/Instagram

Kolinda Grabar-Kitarović Foto: Josip Moler / CROPIX

Nedavno su na jednom događaju i Kolindine hlače ukrale svu pozoronst, a sve detalje pogledajte OVDJE.

1/8 >> Pogledaji ovu galeriju +3 inMagazin Čime je to bivša finalistica MasterChefa očarala poznate Splićane?

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Najbolja promjena dosad? Nika Turković pokazala potpuno novi imidž!

Pogledaji ovo Celebrity Znate li tko je na ovoj snimci Sofia Vergara, a tko njena nećakinja?