Kolinda očarala u točkastoj haljini za koju je izdvojila pozamašnu svotu: "Uh, kakva promjena!"

Kolinda Grabar-Kitarović sudjeluje na Concordia summitu u New Yorku, gdje je govorila o umjetnoj inteligenciji i podijelila fotografiju u elegantnoj haljini brenda LK Bennett.
Kolinda Grabar-Kitarović ovih dana boravi u New Yorku gdje sudjeluje na Concordia summitu, međunarodnoj konferenciji na kojoj svjetski lideri raspravljaju o rješenjima za aktualne globalne izazove poput razvoja, klimatskih promjena i tehnološkog napretka.3 vijesti o kojima se priča ''Bila i ostala bomba'' Potpuno gola Lidija Bačić fotkom iz kade zapalila Instagram: ''Prizor za infarkt!'' zaokret u karijeri Mlađahna bivša supruga Igora Kojića iznenadila potezom nakon razvoda: ''Vidimo se uskoro'' ''nepravedno je'' Bliski izvor preljubnice s koncerta o kojem je pričao cijeli svijet donosi obrat cijeloj priči?
Galerija 25 25 25 25 25
Na društvenim mrežama podijelila je fotografiju na Instagramu.
"Započela sam tjedan na #UNGA segmentu visoke razine s #Concordia summitom, govoreći na panelu: Navigacija #AI Revolution: Razvoj radne snage, politika i inkluzija", napisala je, a komentrari su samo pristizali.
Pogledaji ovo Celebrity Je li moguće? Poklon koji je Aleksandri Prijović dao suprug vrijedi kao stan u Zagrebu
"Veličanstvena Kolinda", "Uzvišena i obrazovana", "Predivna", "Uh, kakva promjena! Top, Kolinda", samo je dio komentara pratitelja.
Kolinda Grabar Kitarović - 4 Foto: Instagram
Kolinda Grabar-Kitarović - 4 Foto: Luka Stanzl/Pixsell
Za ovu prigodu odabrala je haljinu mornarsko plave boje s bijelim točkicama, dizajn britanskog brenda LK Bennett, čija je cijena 379 funti (oko 433 eura), a na njoj stoji kao salivena.
Pogledaji ovo Celebrity Salma Hayek ponosno pokazala nasljednicu, koja je napunila 18 godina
Kolinda Grabar-Kitarović Foto: Kolinda Grabar-Kitarović/Instagram
Kolinda Grabar-Kitarović Foto: Josip Moler / CROPIX
Nedavno su na jednom događaju i Kolindine hlače ukrale svu pozoronst, a sve detalje pogledajte OVDJE.
1/8 >> Pogledaji ovu galeriju +3 inMagazin Čime je to bivša finalistica MasterChefa očarala poznate Splićane?
1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Najbolja promjena dosad? Nika Turković pokazala potpuno novi imidž!
Pogledaji ovo Celebrity Znate li tko je na ovoj snimci Sofia Vergara, a tko njena nećakinja?