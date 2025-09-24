Znate li tko je na ovoj snimci Sofia Vergara, a tko njena nećakinja?

Sofia Vergara čestitala nećakinji Claudiji Vergari rođendan, brojni nisu prepoznali koja je koja na videozapisu koji je objavila.

Sofia Vergara natjerala je obožavatelje da dvaput pogledaju video u kojem je zaplesala s nećakinjom Claudijom Vergarom, koja joj nevjerojatno sliči.

U isječku objavljenom na društvenim mrežama, Claudia u smeđoj haljini s izrezima i zlatnim sandalama, veselo se smiješila dok je plesala uz Sofiju, koja je nosila crnu haljinu s dubokim dekolteom.

''Sretan rođendan, moja mala kopijo!!! Volim te'', napisala je Sofia u opisu objave.

Sofijini pratitelji bili su potpuno očarani njihovom sličnošću – neki su čak požurili pitati jesu li blizanke.

''Ima li ih dvije?'', ''Koja je Sofia? Jeste li vi blizanke?'', ''Na trenutak sam mislio da me oči varaju i da postoje dvije Sofije'', ''Izgledate kao sestre blizanke'', neki su od komentara.

Claudia Vergara i Sofia Vergara Foto: Instagram

Sofijina nećakinja Claudia Instagram je influencerica s više od 332 tisuće pratitelja.

Od 2018. vodi i emisiju ''Latinx Now!'' zajedno s Christianom Acostom i Nastassjom Bolívar.

Claudia Vergara i Sofia Vergara Foto: Instagram

''Latinx Now!'' je dvojezični program o pop kulturi s latinskoameričkim naglaskom, koji se producira na engleskom i španjolskom jeziku za publiku diljem Sjeverne i Latinske Amerike.

Pogledaji ovo Celebrity Poslije duže pauze naša obožavana glumica sve je razveselila svojim dolaskom na premijeru

Njezin otac – Sofijin brat Rafael – ubijen je 1998. tijekom pokušaja otmice, kada je Claudia imala samo šest godina.

Claudia Vergara - 3 Foto: Instagram

Claudia Vergara - 9 Foto: Instagram

Govoreći o njegovom tragičnom ubojstvu, Sofia je rekla: ''Dolazimo iz uspješne obitelji i znao je da je meta otmice. Uvijek je imao tjelohranitelje. A onda je jednog dana izašao sam i ubijen je u pokušaju otmice. Bila sam shrvana.''

Claudia se na kraju preselila u Los Angeles radi studija te je 2017. diplomirala na Fashion Institute of Design and Merchandising.

Pogledaji ovo Celebrity Pun studio i ovacije publike: Vratio se suspendirani Kimmel, govorio kroz suze

U intervjuu za Us Weekly 2019. našalila se da ona i Sofia stalno dijele odjeću, ali ne svu.

''Sve što je od struka prema dolje, naravno. Od struka prema gore – nemam grudi za to'', rekla je kroz šalu Claudia.

Claudia Vergara - 1 Foto: Instagram

Sofia Vergara Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Tko je ljepotica koja je osvojila srce najboljeg talijanskog golmana?

Dodala je i da joj je slavna teta modna inspiracija.

''Ona je nevjerojatna jer je sve postigla sama… zauzeta je i vrlo snažna žena. Ne treba nikoga i to mi se kod nje sviđa.''

Galerija 21 21 21 21 21

1/25 >> Pogledaji ovu galeriju +20 Celebrity Fatalna splitska influencerica zbog kadrova iz bazena zaradila impozantan nadimak

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Nikad uži korzet! Srpska folkerica u 50. godini utegnula bujne obline do maksimuma