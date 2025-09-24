Pun studio i ovacije publike: Vratio se suspendirani Kimmel, govorio kroz suze

Jimmy Kimmel vratio se na male ekrane nakon suspenzije, a u emotivnom govoru osvrnuo se na sve što se dogodilo otkako je stavljen ''na led".

Popularni komičar Jimmy Kimmel vratio se sa svojom emisijom na male ekrane nakon šestodnevne suspenzije televizije ABC. Povod su bili komentari na reakciju Donalda Trumpa na ubojstvo Charlieja Kirka, što je američkog predsjednika naljutilo do te mjere da je osobno tražio micanje emisije "Jimmy Kimmel Live!".

Ova odluka razbjesnila je mnoge koji su počeli otkazivati sve što ima veze s ABC-jem i njegovim vlasnikom Disney, od pretplata na streaming servis Disney+ do putovanja u Disneyland i vjenčanja vrijedna 75 tisuća dolara, što je u niti tjedan dana dovelo do gubitka od oko 4 milijardi dolara.

Galerija 12 12 12 12 12

Jimmy Kimmel - 3 Foto: Profimedia

Jimmy Kimmel - 5 Foto: Profimedia

Nova epizoda Kimmelove emisije je započela kolažem vijesti i komentara o suspenziji i povratku showa, a zatim je uslijedila scena s voditeljem i njegovim pomoćnikom Guillermom Rodriguezom u smiješnim kostimima, uz opasku da se moraju presvući za veliki povratak.

Pred punim studijem i uz ovacije publike, komičar se zahvalio fanovima i našalio na račun svoje suspenzije: "Dakle, kao što sam govorio prije nego što sam bio prekinut…"

Slažete li se s odlukom o povratku Kimmelove emisije? Da, nije ništa krivo rekao

Ne, trebalo ga je kazniti

Nemam mišljenje Da, nije ništa krivo rekao

Ne, trebalo ga je kazniti

Nemam mišljenje Ukupno glasova:

Pogledaji ovo Celebrity Mlađahna bivša supruga Igora Kojića iznenadila potezom nakon razvoda: ''Vidimo se uskoro''

U emotivnom monologu na početku emisije dotaknuo se svih koji su ga kontaktirali posljednjih dana, ali i nove odluke američke vlade da Tylenol, lijek koji sadrži paracetamol, izaziva autizam.

"Nisam siguran tko je imao čudnijih 48 sati, ja ili direktor Tylenola. Bilo je previše. Posljednjih šest dana javili su mi se svi ljudi na svijetu – svi koje sam ikada sreo zvali su me po desetak puta. Čak i likovi iz prošlosti, uključujući tipa koji me otpustio s mog prvog radijskog posla u Seattleu. On, usput, večeras nije na programu. Oprosti, Seattle, zove se Larry", izjavio je Kimmel, zahvalivši se svim kolega iz kasnovečernjih talk showova na podršci: Stephenu Colbertu, Jonu Stewartu, Sethu Meyersu, Jimmyju Fallonu, Johnu Oliveru, Conanu O’Brienu, Jamesu Cordenu, Arséniju Hallu, Kathy Griffin, Wandi Sykes, Chelsea Handler, pa čak i Jayju Lenu.

Dodao je kako mu je posebno značila podrška i onih koji se ne slažu s njegovim stavovima, ali su stali u obranu njegovog prava da ih iznese. Osvrnuo se i na kontroverzne izjave koje su dovele do suspenzije, naglasivši kroz suze da mu nikada nije bila namjera umanjiti težinu ubojstva Charlieja Kirka.

Jimmy Kimmel Foto: Profimedia

Jimmy Kimmel - 2 Foto: Profimedia

Jimmy Kimmel - 1 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Zanimljivosti Sjećate se ove zvijezde devedesetih? Imala je hit koji je pjevao cijeli svijet

"Ne mislim da je u tome išta smiješno", poručio je Kimmel, podsjetivši kako je istog dana kada se ubojstvo dogodilo izrazio sućut obitelji i pozvao na suosjećanje. Osim toga, govorio je i o važnosti slobode govora.

"Ako nemamo slobodu govora, onda jednostavno nemamo slobodnu zemlju. Tako je jednostavno", ispričao je Kimmel, osvrnuvši se na slobodu medija te kritizirajući pokušaje gušenja novinara: "Znam da nije toliko zanimljivo kao ušutkivanje komičara, ali izuzetno je važno imati slobodan tisak, a ludo je da na to ne obraćamo veću pažnju."

Veliki dio kritike obrušio je na Trumpa, nazvavši ga bezdušnim neprijateljem slobode govora.

Jimmy Kimmel - 4 Foto: Profimedia

Jimmy Kimmel - 6 Foto: Profimedia

Jimmy Kimmel - 1 Foto: Profimedia

"Predsjednik Sjedinjenih Država vrlo je jasno dao do znanja da želi vidjeti mene i stotine ljudi koji ovdje rade otpuštene s naših poslova. Naš vođa slavi kada Amerikanci gube svoju egzistenciju samo zato što on ne može podnijeti šalu. Uspio je istisnuti Colberta s CBS-a, zatim se okrenuo prema meni, a sada otvoreno priželjkuje da NBC otpusti Jimmyja Fallona i Setha Meyersa te stotine Amerikanaca koji rade na njihovim emisijama, a ne zarađuju milijune dolara. I nadam se da ćete, ako se to dogodi, ili čak ako se pojavi i najmanja naznaka da bi se to moglo dogoditi, biti deset puta glasniji nego što ste bili ovaj tjedan", poručio je Kimmel, prozvavši čelnika Federalne komisije za komunikacije Brendana Carra zbog "nezakonitog i antiameričkog ciljanja."

Veliki kritičar američkog predsjednika, Kimmel se osvrnuo na reakciju Trumpa zbog reakcije na Kirkovo ubojstvo, ali i istragu Tylera Robinsona, koji se trenutno nalazi u zatvoru te se suočava sa smrtnom kaznom.

Jimmy Kimmel Foto: Profimedia

Jimmy Kimmel Foto: Afp

"MAGA očajnički pokušava okarakterizirati ovog klinca koji je ubio Charlieja Kirka kao bilo što drugo osim kao jednog od njih i čini sve što može kako bi time prikupila političke bodove", ispričao je tada Kimmel, dodavši i video Trumpa u kojem se više osvrnuo na građevinske radove u Bijeloj kući nego na Kirkovo ubojstvo.

"Mislim da sam vrlo dobro. I, usput, tamo gdje vidite sve one kamione, upravo je počela izgradnja nove plesne dvorane u Bijeloj kući", rekao je tada Trump, na što je Kimmel reagirao: "Ovo nije način na koji odrasla osoba žali za prijateljem. Ovo je kao kad četverogodišnjak oplakuje zlatnu ribicu."

Sve što je prethodnilo suspenziji pročitajte OVDJE.

Kako je reagirao Trump na povratak Kimmela, pročitajte OVDJE.

1/40 >> Pogledaji ovu galeriju +35 Zanimljivosti Njezino nasljeđe je neizbrisivo: Priča o glumici koja je ljepotom i borbom očarala cijeli svijet

1/17 >> Pogledaji ovu galeriju +12 Celebrity Što je to imala u ruci? Udovica poginulog nogometaša skupila svu snagu i prošetala crvenim tepihom

Pogledaji ovo Celebrity Tko je supruga osvajača Zlatne lopte 2025.? Nitko nije ni znao da su se vjenčali

Pogledaji ovo Celebrity Tko je ljepotica koja je osvojila srce najboljeg talijanskog golmana?