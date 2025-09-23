Pretraži
Sjećate li ga se?

Sigurno vam možemo dati bar 10 razloga zašto trebate riješiti kviz o ovom kultnom ljubiću!

Piše H.L., Danas @ 20:10 Zanimljivosti komentari
Film ''10 razloga zašto te mrzim'' Film ''10 razloga zašto te mrzim'' Foto: Profimedia

Za vas smo napravili kviz o kultnom filmu s još kultnijim glumcima – idealan za sve nostalgičare i ljubitelje romantičnih komedija.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Maya Jama privukla pažnju u nikad tjesnijem dekolteu
atraktivna crnka
Nitko nije mogao skinuti pogled s nikad tjesnijeg dekoltea prezgodne voditeljice
Žene koje ne podliježu trendovima: S minimalno šminke ili bez nje, bez laka na noktima i botoxa
ponosne na svoje bore
Žene koje ne podliježu trendovima: S minimalno šminke ili bez nje, bez laka na noktima i botoxa
Mariacarla Boscono pokazala donje rublje u prozirnoj haljini
sve se vidjelo
Vilice su popadale kada je okrenula leđa u potpuno prozirnoj haljini, evo o kome je riječ!
Kviz o filmu 10 razloga zašto te mrzim
Sjećate li ga se?
Sigurno vam možemo dati bar 10 razloga zašto trebate riješiti kviz o ovom kultnom ljubiću!
Neda Ukraden o susretu s bivšim partnerom: ''Mi se vrlo često čujemo''
''naučite, idite na google...''
Znate li što je raštika? Specijalitet Nede Ukraden koji njezina obitelj obožava
Lidija Bačić objavila fotografiju iz kade na kojoj je potpuno gola
''Bila i ostala bomba''
Potpuno gola Lidija Bačić fotkom iz kade zapalila Instagram: ''Prizor za infarkt!''
Bivša supruga Igora Kojića iznenadila objavom na društvenim mrežama
zaokret u karijeri
Mlađahna bivša supruga Igora Kojića iznenadila potezom nakon razvoda: ''Vidimo se uskoro''
Nastavak drame oko para koji je otkriven na koncertu Coldplaya
''nepravedno je''
Bliski izvor preljubnice s koncerta o kojem je pričao cijeli svijet donosi obrat cijeloj priči?
Jelena Rozga na Instagramu podijelila tužnu vijest
''zlatni moj dječače...''
Jelena Rozga podijelila vijest koja ju je shrvala: ''Zadnjih mjesec dana bilo je teško...''
Marko Perković Thompson podijelio veliki uspjeh kćeri Dive Perković
''pomislio sam...''
Velika vijest stiže iz Thompsonove obitelji, ponosni pjevač se pohvalio!
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Vlasnik otkrio što se dogodilo kad je otvorio vrata ispred kojih je bio sumnjivi dvojac: "Rekao sam im..."
Snimka izazvala strah
Vlasnik otkrio što se dogodilo kad je otvorio vrata ispred kojih je bio sumnjivi dvojac: "Rekao sam im..."
Ove stvari privlače smrdljive martine u vaš dom! Evo što morate učiniti da bi ih se riješili
Dobro je znati
Ovo privlači smrdljive martine u vaš dom! Evo što morate učiniti kako biste ih se riješili
Jeziva snimka uznemirila Zagrepčane: Dvojac prilazio vratima i prisluškivao
Muvali se ispred stanova
VIDEO Jeziva snimka uznemirila Zagrepčane: Dvojac prilazio vratima i prisluškivao. Oglasila se policija
show
Lidija Bačić objavila fotografiju iz kade na kojoj je potpuno gola
''Bila i ostala bomba''
Potpuno gola Lidija Bačić fotkom iz kade zapalila Instagram: ''Prizor za infarkt!''
Nastavak drame oko para koji je otkriven na koncertu Coldplaya
''nepravedno je''
Bliski izvor preljubnice s koncerta o kojem je pričao cijeli svijet donosi obrat cijeloj priči?
Bivša supruga Igora Kojića iznenadila objavom na društvenim mrežama
zaokret u karijeri
Mlađahna bivša supruga Igora Kojića iznenadila potezom nakon razvoda: ''Vidimo se uskoro''
zdravlje
Crte na noktima: Normalna pojava ili razlog za brigu?
Obratite pozornost!
Crte na noktima: Normalna pojava ili razlog za brigu?
Ovo je najbolji kruh za mršavljenje prema nutricionistima!
Ne morate ga se odreći!
Ovo je najbolji kruh za mršavljenje prema nutricionistima!
Candida auris: Simptomi superinfekcije koja se širi Europom
Stigla je u hrvatske bolnice!
Candida auris: Simptomi superinfekcije koja se širi Europom
zabava
Obrijao se nakon 8 godina, ovakvu reakciju supruge nije očekivao
Nezgodno!
Obrijao se nakon 8 godina, ovakvu reakciju supruge nije očekivao
Kad ti balkanska mafija dođe naplatiti dug: Skeč osvojio regiju, ni snimatelj nije uspio ostati ozbiljan
LOL
Kad ti balkanska mafija dođe naplatiti dug: Skeč osvojio regiju, ni snimatelj nije uspio ostati ozbiljan
"Kume, šta si obrisao?": Dopisivanje nasmijalo cijelu regiju, je li se i vama to dogodilo?
LOL
"Kume, šta si obrisao?": Dopisivanje nasmijalo cijelu regiju, je li se i vama to dogodilo?
tech
Amerikanci već grade F-47, a prvi let se planira za 2028. godinu: "Spremni smo ići brzo. Moramo ići brzo”
U svega tri godine?
Amerikanci već grade F-47, a prvi let se planira za 2028. godinu: "Spremni smo ići brzo. Moramo ići brzo”
Jeftin i posvuda dostupan lijek može spriječiti povratak raka debelog crijeva
Otkriće švedskih znanstvenika
Jeftin i posvuda dostupan lijek može spriječiti povratak raka debelog crijeva
Pronašli lijek za okrutnu i razornu bolest od koje pate tisuće: Čak sam se malo rasplakao kad sam vidio rezultate!
Huntingtonova bolest
Pronašli lijek za okrutnu i razornu bolest od koje pate tisuće: Čak sam se malo rasplakao kad sam vidio rezultate!
sport
UŽIVO DINAMO - FENERBAHČE: Modri u prednosti na Maksimiru, Beljo dvostruki strijelac
Pratite na gol.hr-u
UŽIVO DINAMO - FENERBAHČE: Modri u prednosti na Maksimiru, Beljo dvostruki strijelac
Hajduk uz velike muke srušio četvrtoligaše: Koprivničani s igračem manje većinu susreta
Na kraju prolaz
Hajduk uz velike muke srušio četvrtoligaše: Koprivničani s igračem manje većinu susreta
FOTO Poznati glumac u društvu Dalića, Kustića i Miškovića: Za tu prigodu pripremio je posebnu majicu
Veliko slavlje u Istri
FOTO Poznati glumac pozirao uz Dalića i Kustića, ali svi pričaju o njegovoj majici
tv
U dobru i zlu: Sve je sjelo na svoje osim jednoga - koje su im opcije?
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Sve je sjelo na svoje osim jednoga - koje su im opcije?
MasterChef: Tko rano rani, pregaču ne grabi! Žiri je itekako šokirao Petru svojom odlukom
ŠTO MISLITE O TOME?
Tko rano rani, pregaču ne grabi! Žiri je itekako šokirao Petru svojom odlukom
Skrivena sudbina: Došao je pokazati da se ne boji, a zauzvrat je dobio još jednu prijetnju
SKRIVENA SUDBINA
Došao je pokazati da se ne boji, a zauzvrat je dobio još jednu prijetnju
putovanja
7 slasnih jela za ovaj tjedan: Jelovnik koji će vam pojednostaviti život i uštedjeti vrijeme na planiranje
Tjedni jelovnik
7 slasnih jela za ovaj tjedan: Jelovnik koji će vam pojednostaviti život i uštedjeti vrijeme na planiranje
Istucite grčki jogurt: Recept za kremasto savršenstvo s manje masti, a više proteina od šlaga
Gotovo za 5 minuta
Istucite grčki jogurt: Recept za kremasto savršenstvo s manje masti, a više proteina od šlaga
5 puta veće od Splita: Europsko "more plastike" koje se vidi i iz svemira
Divovsko ogledalo
5 puta veće od Splita: Europsko "more plastike" koje se vidi i iz svemira
novac
Istraživanje ECB-a: Svaki četvrti Europljanin više ne kupuje proizvode iz jedne zemlje
pukla ljubav
Istraživanje ECB-a: Svaki četvrti Europljanin više ne kupuje proizvode iz jedne zemlje
Ovo je deset hrvatskih gradova s najuspješnijim tvrtkama. Treće mjesto je iznenađenje
Gdje je bogatstvo?
Ovo je deset hrvatskih gradova s najuspješnijim tvrtkama. Treće mjesto je iznenađenje
Novi početak nakon karijere u bankarstvu. Sada će kreirati strategije financiranja svih divizija Bosqara
velika odluka
Novi početak nakon karijere u bankarstvu. Sada će kreirati strategije financiranja svih divizija Bosqara
lifestyle
Variva, juhe i gulaši: Popis recepat za jela na žlicu
Jesenski klasici
25 recepata za jela na žlicu: Ako se pitate što kuhati za ručak, ovaj popis bit će vam spas
Joan Collins na mjuziklu "Producenti" u londonskom The Garrick Theatreu
kakva diva!
A tek joj je 91: Joan Collins pokazala što znači biti dama, savršena je od glave do pete
Dugodlake pasmine koje se najmanje linjaju
MNOGI IH VOLE
Sedam dugodlakih pasmina pasa koje se ne linjaju ili se linjaju jako malo
sve
Lidija Bačić objavila fotografiju iz kade na kojoj je potpuno gola
''Bila i ostala bomba''
Potpuno gola Lidija Bačić fotkom iz kade zapalila Instagram: ''Prizor za infarkt!''
Nastavak drame oko para koji je otkriven na koncertu Coldplaya
''nepravedno je''
Bliski izvor preljubnice s koncerta o kojem je pričao cijeli svijet donosi obrat cijeloj priči?
Bivša supruga Igora Kojića iznenadila objavom na društvenim mrežama
zaokret u karijeri
Mlađahna bivša supruga Igora Kojića iznenadila potezom nakon razvoda: ''Vidimo se uskoro''
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene