Sigurno vam možemo dati bar 10 razloga zašto trebate riješiti kviz o ovom kultnom ljubiću!

Za vas smo napravili kviz o kultnom filmu s još kultnijim glumcima – idealan za sve nostalgičare i ljubitelje romantičnih komedija.

Romantična komedija ''10 razloga zašto te mrzim'' izašla je 1999. godine i ubrzo postala kultni hit.

I dan danas brojni puste suzu na dirljivu radnju, a mi smo napravili kviz o filmu koji ste sigurno barem jednom pogledali.

Kviz o filmu ''Tjelohranitelj'' možete pronači OVDJE.

A ako ste više obožavatelj glazbe i domaće scene, OVDJE možete provjeriti koliko znate o Maji Šuput.