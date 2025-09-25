Nesvakidašnja rođendanska torta naše pjevačice ukrala je sav show na intimnoj proslavi

Antonia Dora Pleško proslavila je 27. rođendan u intimnoj atmosferi, a pažnju je posebno privukla njezina nesvakidašnja torta.

Hrvatska pjevačica Antonia Dora Pleško obilježila je svoj 27. rođendan u intimnom i opuštenom ozračju, a sve je zabilježila i podijelila s obožavateljima na društvenim mrežama.

Na fotografijama izgleda sretno odjevena u crni top i traperice dok sjedi na kauču i drži tortu s upaljenim svjećicama. No, ono što je privuklo posebnu pozornost jest nesvakidašnja torta u pladnju. Umjesto klasične, višeslojne rođendanske poslastice Antonia je odabrala domaću i jednostavnu varijantu koja je odmah osvojila simpatije fanova.

S osmijehom na licu i svjećicama koje su stvarale savršenu atmosferu pjevačica je pokazala da su iskreni trenuci i toplina najvažniji kada se slavi rođendan.

Antonia Dora Pleško - 1 Foto: Instagram

''Zbilja jesam jedna sretna cura #27'', napisala je u opisu.

Antoniji je na rođendanu bila i pjevačica Magazina te Antonijina dugogodišnja prijateljica Lorena Bućan.

Antonia Dora Pleško - 4 Foto: Instagram

Inače, Antoniju Doru ove godine gledali smo u showu ''Tvoje lice zvuči poznato''. Nekih njenih transformacija prisjetite se OVDJE.

Antonia Dora Pleško kao Amy Winehouse, TLZP - 6 Foto: Nova TV

