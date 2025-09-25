Beckhamov najstariji sin opet posramljen, nije mu mogao pomoći ni naš Toni Kukoč!

Brooklyn Peltz Beckham opet je predmet ismijavanja, ovoga puta zbog svojih golferskih sposobnosti.

Jedno od najpoznatije nepo djece Brooklyn Peltz Beckham ponovno se našao na meti komentatora. Njegovo pojavljivanje na celebrity golf meču Ryder Cupa u srijedu pretvorilo se u ponižavajući trenutak za britansku zvijezdu.

Najstarije dijete Davida i Victorije Beckham igralo je za europski tim uz našeg bivšeg košarkaša Tonija Kukoča, natječući se protiv Elija Manninga i Colina Josta iz američke ekipe u prvom krugu celebrity doigravanja.

Brooklyn Peltz Beckham - 4 Foto: Profimedia

Brooklyn Peltz Beckham - 3 Foto: Profimedia

Brooklyn Peltz Beckham - 1 Foto: Profimedia

Međutim, navijači na golf terenu Bethpage Black u Farmingdaleu, New York, svjedočili su 26-godišnjem Beckhamu kako igra užasno, dok su ga ismijavali zbog nedostatka talenta.

Kako su izvori potvrdili za Daily Mail, Brooklyn je već od početka imao lošu sreću. Nakon prvog udarca izgubio je lopticu i morao krenuti ispočetka jer je njegov tim prekoračio dopuštena tri minuta za potragu.

Brooklyn Peltz Beckham - 5 Foto: Profimedia

Brooklyn Peltz Beckham - 1 Foto: Profimedia

To nije bio jedini trenutak frustracije. Tijekom igre na 11 rupa, Beckham je više puta izbacio lopticu izvan granica igrališta i stalno je zapadao u bunkere.

Promatrači su komentirali kako je užasan i bez talenta, a jedan navijač se čak obratio Kukoču, dobacivši mu: "Zar te ne čini da izgledaš lošije?"

Brooklyn Peltz Beckham - 2 Foto: Instagram

Brooklyn Beckham sa suprugom Foto: Profimedia

Brooklyn Beckham (Foto: Profimedia) Foto: profimedia

"Beckham nije bio dobre volje tijekom cijele igre. Držao je glavu pognutom dok je prolazio kraj navijača koji su vikali za Elija ili Colina. Bilo je očito da on sam nema gotovo nikakvu publiku", izjavio je izvor, dodavši kako je Brooklyn imao podršku jedino od svog caddyja i da je najveća zvijezda bio bivši quarterback i danas stručni komentator Manning, kojeg su fanovi obasipali plakatima i molbama da im potpiše kape i suvenire.

Na kraju, Beckham i Kukoč izgubili su od Manninga i Josta rezultatom 7,5 – 3,5. Europa je, zbrajanjem svih celebrity mečeva, izgubila od SAD-a ukupnim rezultatom 25 – 19. Brooklynova supruga Nicola Peltz Beckham ostala je u Los Angelesu kako bi se brinula za njihova četiri psa.

Unatoč tome što se posvađao s roditeljima, Brooklyn ima od koga posuditi novac. Više o tome pročitajte OVDJE.

Kako izgleda vila gdje živi, pogledajte OVDJE.

