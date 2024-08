Splitska pjevačica koju smo gledali u našem hit-showu prisjetila se pokojnog oca: "Ovaj dan je uvijek teži nego ostali..."

Antonia Dora Pleško ganula je pratitelje fotografijom s ocem koju je objavila na Instagramu.

Pjevačica Antonia Dora Pleško koju smo gledali i kao jednu od natjecateljica našeg hit-showa "Tvoje lice zvuči poznato" prisjetila se pokojnog oca.

Na svom Instagram profilu objavila je fotografiju na kojoj je zagrljeno s njim pozirala.

"I evo, prošlo je dvije godine da te nema tajo moj... Ovaj dan je uvijek teži nego ostali. Srce me boli koliko mi fališ. Čuvaj me od gore", napisala je.

Inače Dora je u posljednje dvije godine doživjela dvije obiteljske tragedije o čemu je svojevremeno progovorila u prvoj emisiji posljednje sezone showa "Tvoje lice zvuči poznato".

"Nije me bilo zadnje dvije godine jer sam imala tragediju u obitelji. Prvo mi je umro stric, a on je uvijek bio tu za mene. I nekako kad je krenulo na bolje, izgubila sam tatu. Mislila sam da je to kraj, ali nije. Tata je uvijek govorio da bi baš ja trebala biti u ''Tvoje lice zvuči poznato'' jer baš na njega imam dar za imitaciju i sigurna sam da su i on i stric sretni i ponosni i da me gledaju u svakom trenutku", ispričala je tada Antonia na rubu suza.

Domaća javnost je mladu pjevačicu prvi put upoznala prije 15 godina kada je nastupila u showu "Supertalent", kada joj je bilo svega 11 godina, a već tada je sve osvojila svojim talentom.

