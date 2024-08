Vesna Pisarović najavila koncert u Splitu: ''Ovaj nastup je kruna moje karijere!''

Vesna Pisarović objavila je datum koncerta u Splitu, krajem listopada stiže na splitske Gripe.

Nakon rasprodanog koncerta u zagrebačkoj Ciboni, a prije zagrebačke Arene, Vesna Pisarović stiže na splitske Gripe!

Domaća glazbena zvijezda za tu prigodu najavljuje spektakl za koji pomno bira repertoar, ali i brojna iznenađenja. Pjesme poput ''Da znaš'', ''Da sutra umrem'', ''Jutro donosi kraj'', ''Dolje na koljena'' samo su neki od hitova koje će ova poznata glazbenica otpjevati u gradu pod Marjanom 26. listopada.

''Splitski koncert uistinu vidim kao krunu svoje karijere. Upravo sam u tom gradu imala najljepšu i najvjerniju publiku, čak i na svojim početcima kada me publika znala samo po dvije pjesme. Tada sam pjevala uz matricu i diskoteke nisu bile popunjene kao godinama kasnije, ali i tada mi je splitska publika bila podrška i ja to ne zaboravljam. Zato osjećam dug prema njima, neizmjerno se veselim koncertu pa ću se potruditi da svaka pjesma ima svoj vizualni identitet, otkriva pjevačica koju će pratiti vrhunski glazbenici iz Pule, Splita, Zagreba, Osijeka i SAD-a. Iza mene će dakle, biti sjajni internacionalni tim suradnika i to ne samo onih vezanih uz glazbu, već i produkciju, koja će biti impresivna, kao i kostimi i sve ostalo što čini koncert impresivnim'', ispričala je Vesna Pisarović.

Atmosfera koja se pamti i koncert o kojem se priča zakazan je 26. listopada na splitskim Gripama. Ulaznice je moguće kupiti putem sustava Entrio.

