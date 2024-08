Srpska voditeljica o Severininom privođenju na granici: ''Ona mora znati jednu stvar, njoj su Srbi obilježili život...''

Jovana Jeremić rekla je da je sigurna da Severina nije maltretirana na granici, ali da će ju s jedne strane zaštititi.

Vijest da je Severina Vučković privedena na srpskoj granici zbog ''spornih'' u ponedjeljak je odjeknula cijelom regijom. O cijeloj situaciji mišljenje ima i kontrovesrpska voditeljica, Jovana Jeremić.

Naime, Jeremić je za srpske medije rekla da će o situaciji pričati objektivno.

''Vidjela sam sve, sve mi jasno, da. To komentiram na dvojak način. Prvo, smatram da, ja sam uvijek za neko srednje rješenje i ja neću napasti Severinu kao što to radi većina njih. Nego ću se postaviti objektivno. Znači, ako je to bila redovna procedura, kao što je, kao što je i Ivica Dačić rekao, to je u redu. Ja ne znam što se događalo tamo. Ali, jedna stvar je sigurna. Srbija nije zemlja koja je pokazivala svoju jačinu tako što bi maltretirala nekog. Tako da, ja sam sigurna da Severina nije maltretirana u tom zadržavanju na granici. Ako je to redovna procedura, to je okej'', rekla je za Telegraf.rs.

''Ali, isto tako, ne treba ni nju sotonizirati na neki način kako rade neki ljudi, jer to je kontraproduktivno i za samog Aleksandra Vučića. Ispada da je neki tiranin, ispada neki despot koji sad maltretira jednu hrvatsku pjevačicu, što nije istina. Aleksandar Vučić nije takav. On je jedan tip koji je prvo dobar čovjek, a drugo je jedan veliki, prije svega, demokrat u srcu. On je toliko mekog srca da nekad i pretjeruje što je toliko mekan, iskreno da ti kažem. I što dopušta nekim ljudima da se ponašaju kako se ponašaju. Ali ovo sada sve što je napravljeno, meni se to ne sviđa. Generalno mislim da je to kontraproduktivno za Vučića i čak i oni koji se javljaju u medijima da ga brane na način tako što napadaju Severinu, mislim da mu prave kontrauslugu. To je jednostavno moje mišljenje, ja to neću napraviti. Ja ću Severinu s jedne strane zaštititi, ako je ona u pravu'', dodala je.

''A s druge strane, Severina mora znati da su procedure procedure, to bi važilo i za nju i za mene i za svakog. A s druge strane, ako su joj postavili ta pitanja za koje ona tvrdi, to nije okej. Mislim, ja ne znam što se je događalo, ali jednostavno se trudim biti objektivna. Jedno je sigurno, ona je majka Srbina, ona je žena Srbina. Ona je čak i u snimci koja je poznata, po kojoj se ona proslavila, snimka s jahte, koju ja poštujem, uopće ne gledam to negativno... S te strane, zato što to što je Severina pokazala u svojoj snimci za odrasle naučna fantastika za većinu žena i muškaraca. Tako da, i to ima svoju umjetničku vrijednost, pritom nisam uopće ironična kada to pričam. Tako da, Severina mora znati jednu stvar, da su Srbi obilježili njen život, i da ne treba pljuvati po Srbiji. Ali, ne trebamo ni mi sotonozirati nju. Znači, trebamo biti objektivni. I ja ovako objektivno najviše se trudim doprinijeti svojoj državi, jer Srbija je zemlja svih, i tko god nije napravio karijeru u Beogradu, i u Srbiji, nije napravio karijeru. Znači, mi moramo imati otvorena vrata za sve izvođače. Za one koji pričaju ružno o nama ne trebamo im dozvoljavati koncerte tako lako u arenama, ali ne trebamo ih ni maltretirati na granicama, kako je kontraproduktivno za našu zemlju, onda ne odajemo dojam na demokratske zemlje, što mi zaista jesmo'', zaključila je za Telegraf.rs.

