Zbog omiljenog šarmera Joleta čak je i Minea imala šumu na licu, prisjetila se tih nekih davnih dana: "Sredio je to!"

Antonia Dora Pleško u sedmoj emisiji showa Tvoje lice zvuči poznato utjelovila je jednog od naših najpopularnijih pjevača i zabavljača - Joleta.

Naša pjevačica Antonia Dora Pleško u sedmoj je epizodi showa donijela dašak juga i to transformacijom u svog popularnog kolegu Joleta.

"On je prvenstveno zabavljač i sve su mu pjesme takve, zezancija, parti, druženje, ekipa. On više priča nekako navijački i sad taj govor treba ukomponirat u pjevanje. Ta njegova neopterećenost je nešto što jedva čekam na nastupu", priznala je Antonia Dora.

"Tamo gdje je Jole, tamo je uvijek zabava! Super si to odradila, a ja ću se sad referirat na prvu sezonu ovog showa, u žiriju je sjedio ovaj naočiti gospodin s moje desne strane. Ja sam dobila pjesmu Joleta "Nosi mi se bijela boja", bila je to prva sezona, prva pjesma i pobjeda je to bila, meni veliki vjetar u leđa. To su dva različita Joleta, vidi se razlika u godinama, scenskom nastupu i imidžu, tu je već malo i obrvice sredio, ja sam imala šumu! Iako ja Joleta jako puno volim, kada njega vidite morate se nasmijati, a ti si to donijela na pozornicu. Drago mi je da si uživala u ovome, drago mi je da si prešla tu granicu", pohvalila ju je Minea.

"Ti si dosad imala samo dvije ženske uloge, gljiva ti daje uglavnom muške uloge, ali ti možeš toliko transformirati svoj vokal da kada počneš pjevati kao muškarac, ja ne mogu vjerovati da si ti žena. To je cijela ljepota beskrajnih talenata koje posjeduješ", zaključio je Mario Roth.

Pogledaji ovo Celebrity Poslušajte kako megahit Lepe Brene zvuči na engleskom, ovu verziju u izvedbi Mije i Antonije ne želite propustiti!

"Mislim da talentirana Antonia Dora Pleško svaki svoj zadatak napravi onako do maksimuma i sad je pitanje koja uloga tebe zapadne. Moram priznati da je cijela ova generacija nekako se dogodilo da ste svi jako talentirani, dobili smo najbolji razred", zaključio je Enis.

"Bila si predivna ti, bio je predivan Jole, sve su to neke stvari koje su divne i krasne, a ja ću samo reći sve će brojke reći", dodao je Goran.

1/16 >> Pogledaji ovu galeriju +11 Zanimljivosti Enis Bešlagić otkrio tajnu koju su on i Mešin čuvali sa seta omiljene Naše male klinike: "Samo da znate..."

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Minea u haljini s golim ramenima i neobičnim rukavima osvanula u stilu holivudske dive, o ovom će se izdanju još pričati sigurno