Najzavodljivije izdanje ikad! Splitska ljepotica iz omiljenog showa oduševila linijom u badiću

Antonia Dora Pleško odmara na plaži, a pratitelje je počastila s nekoliko fotografija u badiću koje su svima oduzele dah.

Pjevačica i influencerica Antonia Dora Pleško ponovno je oduševila svoje obožavatelje serijom zanosnih fotografija s ljetovanja.

Ovoga puta odlučila je podijeliti trenutke opuštanja uz more, a pozornost je privukla svojom besprijekornom figurom i stilom koji spaja ležernost i profinjenost.

Antonia Dora Pleško - 4 Foto: Instagram

Na crno-bijelim fotografijama Antonia pozira u jednostavnom, ali efektno krojenom bikiniju, sjedeći na stijenama s pogledom na more te ležeći na ležaljci u hladu ljetnog bara. Casual look upotpunila je šiltericom i sunčanim naočalama, a prirodna ljepota i samopouzdanje koje zrače iz svakog kadra dodatno naglašavaju njezin šarm.

Antonia Dora Pleško - 1 Foto: Instagram

Osim glazbenog talenta, Antonia je poznata i po odličnom modnom ukusu i opuštenom, ali samouvjerenom stilu, što njezini brojni pratitelji na društvenim mrežama redovito nagrađuju komplimentima i lajkovima.

Ove fotografije još su jedan dokaz da pjevačica zna kako uživati u ljetu i pritom izgledati fantastično.

Antonia Dora Pleško - 2 Foto: Instagram

Sudeći po osmijehu i atmosferi s fotografija, Antonia maksimalno koristi sunčane dane za punjenje baterija, a ne sumnjamo da će uskoro fanove počastiti i novim glazbenim projektima.

Antonia Dora Pleško - 7 Foto: Privatan album

Antonia Dora Pleško - 10 Foto: Privatan album

Podsjetimo, Antoniju smo gledali u prošloj sezoni showa ''Tvoje lice zvuči poznato''.

Nekih od njenih nastupa prisjetite se OVDJE.

Inače, Dora je u posljednje dvije godine doživjela dvije obiteljske tragedije o čemu je svojevremeno progovorila u prvoj emisiji posljednje sezone showa "Tvoje lice zvuči poznato".

Antonia Dora Pleško Foto: Nova TV

"Nije me bilo zadnje dvije godine jer sam imala tragediju u obitelji. Prvo mi je umro stric, a on je uvijek bio tu za mene. I nekako kad je krenulo na bolje, izgubila sam tatu. Mislila sam da je to kraj, ali nije. Tata je uvijek govorio da bi baš ja trebala biti u ''Tvoje lice zvuči poznato'' jer baš na njega imam dar za imitaciju i sigurna sam da su i on i stric sretni i ponosni i da me gledaju u svakom trenutku", ispričala je tada Antonia na rubu suza.

Antonia Dora Pleško - 9 Foto: Privatan album

Nedavno se prisjetila oca, a više o tome pročitajte OVDJE.

Domaća javnost je mladu pjevačicu prvi put upoznala prije 15 godina kada je nastupila u showu "Supertalent", kada joj je bilo svega 11 godina, a već tada je sve osvojila svojim talentom.

