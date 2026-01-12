Mia Begović na poseban dan podijelila fotku s kćeri i unučicom: ''Sve što jesam i imam u jednom zagrljaju''

Mia Begović preslatkom fotografijom u najboljem društvu raznježila je pratitelje na društvenim mrežama.
Naime, na društvenim je mrežama objavila fotografiju sa svojom kćeri Majom Lenom i unučicom Mabel, a sve je upotpunila emotivnim opisom.
''Sve što jesam i sve što imam – u jednom zagrljaju. Sretan mi rodendan. Hvala svima na lijepim željama'', napisla ja na društvenim mrežama.
A čestitke su se samo nizale ispod objave.
''Krasan rođendan, i tvoje bogastvo u zagrljaju'', ''Koliko ljepote i sreće u jednoj fotografiji'', ''Samo neka ti sve ostane u rukama za nebrojen broj godina'', ''Lijepe princeze'', ''Imate sve'', ''Sve najljepše Mia'', dio je prekrasnih komentara njezinih pratitelja.
Podsjetimo, Mia je Maju Lenu dobila u braku s proslavljenim vaterpolistom Ronaldom Lopatnyjem za kojeg se udala 1990. godine.
