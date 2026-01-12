Ledena kulisa, vruće izdanje: Zanosna plavuša u badiću pozirala u snijegu

Kad se visoka moda i zimska idila susretnu na neočekivan način, rezultat su fotografije koje ne ostavljaju ravnodušnima, a Rosie Huntington-Whiteley upravo je to dokazala novim snimanjem na snijegu.

Na snijegom prekrivenim planinama, usred bajkovitog zimskog krajolika, Rosie Huntington-Whiteley još jednom je dokazala zašto slovi za jednu od najutjecajnijih modnih ikona današnjice.

Slavna manekenka i poduzetnica pozirala je u minimalističkom bijelom badiću, dok je zimski ambijent – snijeg, borova šuma i dramatični planinski vrhovi – poslužio kao snažan kontrast njezinu stylingu.

Rosie je look upotpunila raskošnom krznenom jaknom i kapom u istoj nijansi, stvarajući spoj luksuza i hrabre modne provokacije.

''Baby, it's cold outside'', napisala je u opisu slavnu izjavu.

''Led se topi od tebe'', ''Jason je sretnik'', ''Diva'', ''Goriš'', ''Ledena kraljica'', ''Holymoly'', ''Nevjerojatna si'', nahvalili su je u komentarima.l

Inače, Rosie je britanski supermodel, glumica i poduzetnica. Rođena 1987. godine u Engleskoj, točnije, u ruralnom Devonu, na imanju okružena životinjama. Svjetsku slavu stekla je kao jedan od najpoznatijih anđela brenda Victoria's Secret. Osim na modnim pistama, okušala se i u filmskom svijetu, pa ju se pamti po ulogama u hitovima poput ''Transformers: Dark of the Moon'' i ''Mad Max: Fury Road''.

U privatnom životu, Rosie je u dugogodišnjoj vezi s glumcem Jasonom Stathamom, s kojim ima i dvoje djece. Rosie i Jason zajedno su od 2009. godine, a 2016. su se zaručili.

Ona danas vodi i vlastiti beauty brend "Rose Inc", kroz koji promovira prirodnu ljepotu, luksuz i samopouzdanje.

