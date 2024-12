Splitska ljepotica, koju smo gledali u našem hit-showu, napravila je veliku promjenu u svom životu, zbog koje joj se javila i Nina Badrić!

Antonia Dora Pleško odlučila je uvesti nekoliko noviteta kada govorimo o njenom imidžu. Ova ljepotica skrtila je kosu, a komentari pljušte na sve strane.

Pjevačica Antonia Dora Pleško, koju smo gledali i kao jednu od natjecateljica našeg hit-showa "Tvoje lice zvuči poznato, drastično je promijenila imidž, a sa svime se pohvalila na društvenim mrežama.

Naime, lijepa Splićanka skratila je kosu te ju ofarbala u crno.

''Lipi dani'', napisala je ispod objave na Instagramu, a obožavateljima nije dugo trebalo da ju obaspu raznim komplimentima.

''Predivna'', ''Kakva frizura'', ''Ženo draga'', ''Prekrasna si'', ''Wow'', samo je dio komentara.

Oduševljenje njezinom novom frizurom nije krila niti Nina Badrić koja joj je ispod objave ostavila nekoliko emotikona srca.

Kako joj stoji nova frizura? Top

Flop Top!

Top! Flop! Ukupno glasova:

Inače, Dora je u posljednje dvije godine doživjela dvije obiteljske tragedije o čemu je svojevremeno progovorila u prvoj emisiji posljednje sezone showa "Tvoje lice zvuči poznato".

"Nije me bilo zadnje dvije godine jer sam imala tragediju u obitelji. Prvo mi je umro stric, a on je uvijek bio tu za mene. I nekako kad je krenulo na bolje, izgubila sam tatu. Mislila sam da je to kraj, ali nije. Tata je uvijek govorio da bi baš ja trebala biti u ''Tvoje lice zvuči poznato'' jer baš na njega imam dar za imitaciju i sigurna sam da su i on i stric sretni i ponosni i da me gledaju u svakom trenutku", ispričala je tada Antonia na rubu suza.

Nedavno se prisjetila oca, a više o tome pročitajte OVDJE.

Domaća javnost je mladu pjevačicu prvi put upoznala prije 15 godina kada je nastupila u showu "Supertalent", kada joj je bilo svega 11 godina, a već tada je sve osvojila svojim talentom.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Sofia Vergara ponovno slobodna? Zbog ovih vrućih golišavih fotografija svi su došli do istog zaključka!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Alka Vuica iznenadila novim izgledom: Svi se pitaju je li za to zaslužna nova šminka ili se odlučila na korekcije!

Pogledaji ovo Celebrity Najbolji vozač Formule 1 čeka dijete s osam godina starijom manekenkom, ovako su svijetu otkrili najslađe vijesti!

Pogledaji ovo Zanimljivosti Ella Dvornik žestoko oplela po viralnoj Dubai čokoladi, pratitelji su složni: "Napokon da je to netko rekao!"

Pogledaji ovo Celebrity Zbog Thompsona u Dubrovniku uvedena posebna regulacija prometa, evo na što sve trebate biti spremni!

Pogledaji ovo Zanimljivosti Znate li kojoj je Hrvatici Doris Dragović ujna? Svima dobro znanom paru bila je i na vjenčanju!