Zbog Thompsona u Dubrovniku uvedena posebna regulacija prometa, evo na što sve trebate biti spremni!

Grad Dubrovnik pripremio je svoje građane na posebnu regulaciju prometa povodom današnjeg koncerta Marka Perkovića Thompsona

Danas se obilježava Dan dubrovačkih branitelja, a Grad Dubrovnik je za ovu prigodu pripremio koncert Marka Perkovića Thompsona.

S obzirom na to kako se na njegovim nastupima uvijek nađe veliki broj posjetitelja, Grad Dubrovnik je pripremio svoje sugrađane na posebnu regulaciju prometa.

"Zbog očekivanog dolaska većeg broja posjetitelja na Stradun na koncert uz Dan dubrovačkih branitelja, u petak, 6. prosinca od 17 sati do 1 sat ujutro na 7. prosinca, zatvorit će se promet oko povijesne jezgre. Zabrana prometovanja i ulaska vozila odnosi se na ulice: Zagrebačku (od javne garaže do vatrogasaca), Petra Krešimira IV. (od križanja kod vatrogasaca do križanja s Ulicom Frana Supila), Frana Supila (od križanja s Ulicom Petra Krešimira IV. do Ploča, Iza Gada (od Ploča do Pila), Branitelja Dubrovnika (od Pila do križanja kod Doma zdravlja)", stoji u najavi organizatora na službenoj stranici Grada Dubrovnika.

"U slučaju popunjavanja javne garaže, zabrana prometovanja uspostavit će se od križanja na Ilijinoj glavici. Od zabrane prometovanja izuzimaju se vozila javnog gradskog prijevoza, auto taksi vozila, interventna vozila i vozila s posebnom dozvolom, odnosno vozila stanara koji žive na navedenom području", dodali su organizatori.

Shodno tome, promet autobusima javnog gradskog prijevoza bit će besplatan od 17 sati uz uvođenje dodatnih polazaka na relaciji Luka Gruž - Pile. Svim posjetiteljima omogućeno je parkiranje u ovim garažama: parkiralište u Luci Gruž s 208 parkirališnih mjesta; parkiralište u Ulici Vladimira Nazora (ispod raskrižja Ilijina glavica) s 280 mjesta; parkiralište Radeljević na Obali Stjepana Radića i parkiralište Remiza u Vukovarskoj ulici s 550 mjesta; javna Garaža u Zagrebačkoj ulici sa 711 mjesta.

Zbog održavanja javnog reda i sigurnosti na području povijesne jezgre i kontaktne zone bit će raspoređen veliki broj policijskih službenika i djelatnika zaštitarskih službi.

