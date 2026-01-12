Grašina Hana uživa u zimskim radostima, društvo joj prave poznati Hrvati

Obitelji Grašo i Rađa nalaze se na zajedničkom zimovanju u talijanskom Livignu, a snimkama s idiličnog mjesta pohvalile su se Viktorija Rađa i Hana Huljić Grašo.
Lijepa supruga Petra Graše otišla je u talijanski Livigno na skijanje, a samo jednom objavom iznenadila je svoje pratitelje. Poznata po tome što rijetko dijeli trenutke iz privatnog života, Hana je objavila kratkotrajni video kako promatra snježni pejzaž, da bi se na kraju nasmijala snimateljici.
Iza kamere našla se Viktorija Rađa, čiji je suprug Dino vjenčani kum Graši, a koja je objavila kod sebe originalni video.
"Prekrasno jutro kod nas", napisala je Rađa u videu s Huljić Grašo u svijetloj jakni, pokazavši kako se obitelji Grašo i Rađa zabavljaju u dalekim planinama.
Grašo je jednom prilikom otkrio detalje zajedničkog života, a više o tome pročitajte OVDJE.
