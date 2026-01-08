Koliko dobro poznate život i djelo jedne od najpoznatijih umjetnica 20. stoljeća?

Iza snažnih boja i autoportreta krije se život pun strasti, boli i borbe – provjerite svoje znanje o Fridi.

Frida Kahlo bila je mnogo više od slikarke – bila je simbol snage, boli, strasti i umjetničke slobode.

Upravo o njoj za vas smo napravili kviz! Riješite ga i provjerite koliko znate o njezinoj fascinantnoj životnoj priči, nezaboravnim autoportretima i naslijeđu koje živi i danas!

