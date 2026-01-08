Pretraži
legendarna frida kahlo

Koliko dobro poznate život i djelo jedne od najpoznatijih umjetnica 20. stoljeća?

Piše H.L., Danas @ 20:35 Zanimljivosti komentari
Frida Kahlo Frida Kahlo Foto: Profimedia

Iza snažnih boja i autoportreta krije se život pun strasti, boli i borbe – provjerite svoje znanje o Fridi.

Kviz o Fridi Kahlo
Tko je mladi klizač Maxim Naumov?
posvetio im nastup
Ovaj sportaš nastupa za one koje je izgubio, a emocije na ledu govore više od riječi
Održan ždrijeb polufinala Eurosonga 2026.
četiri mjeseca do natjecanja
U Beču je održan ždrijeb polufinala Eurosonga, evo kada nastupa Hrvatska!
Zagreb kakav je nekad bio: Otkrivamo priču koja se krije iza videa koja su osvojila društvene mreže!
imaju milijunske preglede!
Zagreb kakav je nekad bio: Otkrivamo priču koja se krije iza videa koja su osvojila društvene mreže!
Na Dori nastupa otac Eni Đorđević
velika podrška
Istarskog glazbenika iz našeg hit‑showa gledamo na Dori, ali znate li tko mu je kći?
Hugh Jackman i Sutton Foster uživaju na odmoru
više se ne kriju
Nakon razvoda uživa u ljubavi s kolegicom: Na plaži nisu skidali ruke jedno s drugoga
Endrina Muqaj otkrila nešto više o svom dečku s kojim je već godinama
evo kako izgleda
Pobjednica MasterChefa progovorila o dugogodišnjem partneru: ''Rekla sam mu ako se ne javim...''
Pogledajte kako je izgledao prvi ples Nediljka i Pije Bulj
svadbeno slavlje!
Pogledajte prvi ples sina Mire Bulja i njegove supruge, odabrali su pjesmu dalmatinskog slavuja
Kuhar otkrio što je pripremao Luki Modriću i njegovoj obitelji u novogodišnjoj noći
pohvalio se
Modrić za Novu godinu imao privatnog kuhara, pogledajte specijalitete u kojima je uživao s obitelji!
Antonija Čerkez pokazala lice sina
predivna mlada obitelj
Lijepa Hercegovka prvi put pokazala lice sinčića! S njima pozirao i njen partner, koji je iz Hrvatske!
vijesti
Tisuće turista zapele u Laponiji
CIČA ZIMA
"Temperature se spuštaju do -39 stupnjeva, promet je paraliziran": Tisuće turista zapele na popularnoj destinaciji
Vjernike uznemirila naljepnica na blagoslovu domova
Što prikazuje?
Vjernike uznemirila naljepnica na blagoslovu domova: "Tko je to nacrtao, treba ga kazniti. Zapalila sam je"
VIDEO Uznemirujuća snimka strašne nesreće u susjedstvu: Tinejdžerice pale sa sanjki, auto ih pregazio
vikale da uspori
UZNEMIRUJUĆE Snimka strašne nesreće u susjedstvu: Tinejdžerice pale sa sanjki, auto ih pregazio
show
