Miroslav Škoro se s tugom prisjetio voljene osobe: ''Nema dana da na te ne pomislim...''

Miroslav Škoro na Instagramu je posvetio emotivnu objavu velikom prijatelju koji je preminuo prije dvije godine.
Glazbenik Miroslav Škoro na društvenim mrežamao obilježio je tužnu godišnjicu smrti svoga prijatelja.3 vijesti o kojima se priča ''nepravedno je'' Bliski izvor preljubnice s koncerta o kojem je pričao cijeli svijet donosi obrat cijeloj priči? ''Bila i ostala bomba'' Potpuno gola Lidija Bačić fotkom iz kade zapalila Instagram: ''Prizor za infarkt!'' rasplakala se Je li moguće? Poklon koji je Aleksandri Prijović dao suprug vrijedi kao stan u Zagrebu
Naime, prije dvije godine preminuo je fra Stipo Karajica, svećenik franjevačke provincije Bosna Srebrena.
Miroslav Škoro, Fra Stipo Karajica Foto: Instagram
''Fra Stipo Karajica, 7. travnja 1965. - 24. rujna 2023. Prošle su dvije godine. Nema dana da na te ne pomislim. Pomolim se i idem dalje. Počivaj u miru Božjem, prijatelju moj'', napisao je Škoro te podijelio nekoliko zajedničkih fotki.
Pogledaji ovo Celebrity Legenda "Zvjezdanih staza" završila u bolnici, pozlilo mu je u njegovu domu
Glazbenik nikada nije krio koliko mu je fra Stipo značio, a kada je preminuo od njega se oprostio na društvenim mrežama.
"Od smrti mojih roditelja nisam bio ovako tužan. Osjećam se napušten i sam. Otišao mi je duhovnik, suradnik, prijatelj i brat. Kao što reče provincijal Dadić: Više ga nećemo viđati na Zemlji. Želim samo reći da mi nije bio samo duhovnik, suradnik, prijatelj i brat… bio mi je oslonac kad mi je bilo teško, bio mi je osmijeh u tužnom danu, bio mi je član obitelji... Otišao nam je brat i prijatelj koji će do kraja mog ovozemaljskog života živjeti u mom srcu, a onda ćemo ponovo biti zajedno. Moj Stipo i ja", napisao je Škoro prije dvije godine.
Miroslav Škoro Foto: Damjan Tadic / CROPIX
Pogledaji ovo Zanimljivosti Znate li da je zvijezda U dobru i zlu glumila u spotu omiljenog hrvatskog tamburaškog sastava?
Poznato je i da je ovaj svečenik od 2009. do smrti djelovao u župi i samostanu Sesvetska Sopnica pokraj Zagreba.
Miroslav Škoro, Koncert Zaklade Ana Rukavina, Želim život Foto: Vanesa Pandzic / CROPIX
Galerija 25 25 25 25 25
Škoro je nedavno za naš IN magazin progovorio o glazbi, obitelji i sinu koji slijedi njegove stope. Više pročitajte OVDJE.
OVDJE pogledajte kako izgleda glazbenikova kći koju rijetko vidimo u javnosti.
Miroslav Škoro u Areni Zagreb - 5 Foto: Petar Cikač/Premier Media Group
1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Seve raspametila fanove prizorima u minjaku: ''Nadam se da si blokirala Cindy Crawford!''
1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Nitko nije mogao skinuti pogled s nikad tjesnijeg dekoltea prezgodne voditeljice
Pogledaji ovo Celebrity Rodila je Rihanna! Trećem djetetu dala je ime s posebnim značenjem