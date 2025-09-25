Miroslav Škoro se s tugom prisjetio voljene osobe: ''Nema dana da na te ne pomislim...''

Miroslav Škoro na Instagramu je posvetio emotivnu objavu velikom prijatelju koji je preminuo prije dvije godine.

Glazbenik Miroslav Škoro na društvenim mrežamao obilježio je tužnu godišnjicu smrti svoga prijatelja.

Naime, prije dvije godine preminuo je fra Stipo Karajica, svećenik franjevačke provincije Bosna Srebrena.

Miroslav Škoro, Fra Stipo Karajica Foto: Instagram

''Fra Stipo Karajica, 7. travnja 1965. - 24. rujna 2023. Prošle su dvije godine. Nema dana da na te ne pomislim. Pomolim se i idem dalje. Počivaj u miru Božjem, prijatelju moj'', napisao je Škoro te podijelio nekoliko zajedničkih fotki.

Glazbenik nikada nije krio koliko mu je fra Stipo značio, a kada je preminuo od njega se oprostio na društvenim mrežama.

"Od smrti mojih roditelja nisam bio ovako tužan. Osjećam se napušten i sam. Otišao mi je duhovnik, suradnik, prijatelj i brat. Kao što reče provincijal Dadić: Više ga nećemo viđati na Zemlji. Želim samo reći da mi nije bio samo duhovnik, suradnik, prijatelj i brat… bio mi je oslonac kad mi je bilo teško, bio mi je osmijeh u tužnom danu, bio mi je član obitelji... Otišao nam je brat i prijatelj koji će do kraja mog ovozemaljskog života živjeti u mom srcu, a onda ćemo ponovo biti zajedno. Moj Stipo i ja", napisao je Škoro prije dvije godine.

Miroslav Škoro Foto: Damjan Tadic / CROPIX

Poznato je i da je ovaj svečenik od 2009. do smrti djelovao u župi i samostanu Sesvetska Sopnica pokraj Zagreba.

Miroslav Škoro, Koncert Zaklade Ana Rukavina, Želim život Foto: Vanesa Pandzic / CROPIX

Miroslav Škoro u Areni Zagreb - 5 Foto: Petar Cikač/Premier Media Group

