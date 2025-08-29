Miroslav Škoro o sinu Matiji: ''Izuzetno talentiran dečko, lijepo je kad imaš...''

On je jedan od najvažnijih glazbenika na našoj sceni – autor i pjevač, čije su pjesme postale dio našeg identiteta. S Miroslavom Škorom razgovarali smo o glazbi, obitelji i sinu.

Krajem prosinca Miroslav Škoro u Lisinskom slavi impresivnu brojku svog glazbenog rada.

''Ove godine imam 40 godina karijere tako da ću i na tom koncertu pjevati te pjesme. To je valjda meni u kodu, u genima. Ja volim ovu zemlju i ovaj narod.''

Četiri desetljeća na sceni donijelo mu je velike uspjehe i pokoju pogrešku, ali Škoro uvijek ostaje dosljedan sebi. Sve što radi, radi srcem.

''Svi bi mi možda nešto mijenjali, međutim u osnovi ovo je život koji imamo i makar to bile i greške, vrijede ukoliko čovjek nešto nauči iz njih. Naravno da sam griješio, učinio sam i dobro, ali sve sam činio iz ljubavi.''

In Magazin: Miroslav Škoro - 4 Foto: In Magazin

In Magazin: Miroslav Škoro - 3 Foto: In Magazin

Miroslav i Matija Škoro Foto: Duško Jaramaz/Pixsell

Prisjetio se i svoje pokojne majke koja ga je učila važnosti znanja i obrazovanja.

''Kad sam se odlučio za ovaj put, nije moja pokojna mater bila nešto naročito sretna. Bilo joj je žao što se više ne držim knjige, ali ja sam uspio ispuniti njezinu želju, završio sam i nešto škole i to savjetujem svima. Dobro je pročitati koju knjigu više pa znati odgovoriti na pitanja kao što ste mi vi sad postavili'', savjetuje.

Poseban ponos osjeća kad govori o svojoj djeci. Sin Matija se posvetio glazbi i danas dijeli pozornicu s njim.

''On je za razliku od mene izuzetno talentiran dečko, obrazovan za to, naučio je puno, vlada svojim instrumentom. Sad je počeo pisati pjesme, ''Zastava'' koju je napravio je jako dobra pjesma i ljudi je dobro primaju'', kaže.

Miroslav i Matija Škoro Foto: Duško Jaramaz/Pixsell

Matija Škoro - 1 Foto: Davor Javorovic/Pixsell

In Magazin: Miroslav Škoro - 1 Foto: In Magazin

''Lijepo je kad imaš pored sebe još nekoga, pogledaš kad ono tvoje dijete'', dodaje.

Čovjek koji je napisao bezvremenske hitove i dalje skromno priznaje, publika je ta koja ga je prihvatila i dala mu vjetar u leđa.

''Samom činjenicom da sam jedan od njih, tko je tu koga osvojio, oni mene ili ja njih… Ja imam posao kojim se mogu baviti, ali kad vidiš da te ljudi lijepo prime onda ti to bude motiv da ideš dalje. Nema tu recepta, to ili se dogodi ili se ne dogodi.''

Danas u 63. godini Škoro je ponosan što puni dvorane. Tisuće pjesama i koncerata, ali i nebrojeno trenutaka koji pokazuju da je Miroslav Škoro prije svega ostao čovjek – jednostavan, emotivan i svoj.

