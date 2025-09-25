Legenda "Zvjezdanih staza" završila u bolnici, pozlilo mu je u njegovu domu

William Shatner, kojeg mnogi poznaju po ulozi kapetana Kirka iz franšize "Zvjezdane staze", završio je u bolnici nakon što je počeo osjećati zdravstvene tegobe.

Legenda franšize "Zvjezdane staze" William Shatner hospitaliziran je zbog hitnog zdravstvenog stanja povezanog s razinom šećera u krvi u srijedu poslijepodne, potvrdili su izvori bliski glumcu.

Kapetan broda "Enterprise" Kirk iz prve serije "Star Trek", koja se počela emitirati 1966. godine, navodno je osjetio zdravstvene tegobe u svom domu u Los Angelesu, nakon čega je pozvao hitnu pomoć. Odvezen je u lokalnu bolnicu na pretrage i sada se, kako kažu izvori za tabloid TMZ, "odmara i osjeća dobro".

Unatoč vitalnoj dobi od 94 godine, Shatner i dalje ima nekoliko glumačkih projekata u najavi i redovno se pojavljuje na događanjima za obožavatelje. Samo prošlog mjeseca sudjelovao je na panelu na Dragon Conu u Atlanti.

Iako se pojavljivao u mnogim serijama i filmovima, Shatner je najpoznatiji po ulozi kapetana Jamesa Kirka u originalnoj seriji "Zvjezdane staze", koja se emitirala od 1966. do 1969. godine. Glumački ansambl čini su i Leonard Nimoy kao Spock, DeForest Kelley kao Leonard McCoy, James Doohan kao Montgomery „Scotty” Scott te Nichelle Nichols kao Nyota Uhura, a ulogu kapetana Kirka 94-godišnji Kanađanin je ponovio u animiranoj seriji i sedam filmova.

Oženio se četiri puta, a s prvom suprugom Glorijom Rand je dobio tri kćeri.

Zbog čega ga je kritizirao njegov mlađi imenjak princ William pročitajte OVDJE.

