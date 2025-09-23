Znate li da je zvijezda U dobru i zlu glumila u spotu omiljenog hrvatskog tamburaškog sastava?

U spotu za pjesmu ''Neću ti lagat mala'' Vranca glavni lik bila je zgodna policajka koju je utjelovila Martina Stjepanović.

Vinkovačka glumica Martina Stjepanović Meter koju Hrvati trenutno obožavaju gledati kao Zrinku u seriji ''U dobru i zlu'' na Novoj TV na početku karijere glumila je u jednom videospotu.

Riječ je bila o pjesmi ''Neću ti lagat mala'' TS Vranac prije devet godina, a Martina je u spotu utjelovila seksi policajku koja uhapsi frontmena Franju Sarića zbog pjevanja bećarca o policajkama.

Martina Stjepanović Meter Foto: Patricia Jerković

Kako je to izgledalo, pogledajte u nastavku.

Martina Stjepanović jedno je od onih lica koja već godinama krase male ekrane i osvajaju publiku ulogama u hit-serijama Nove TV. Svestrana glumica iza sebe ima raznolik opus, a svaku novu ulogu pretvara u izazov i priliku za rast.

Martina Stjepanović u spotu TS Vranac - 7 Foto: Youtube

Martina Stjepanović u spotu TS Vranac - 6 Foto: Youtube

Rođena 1990. u Vinkovcima, Martina se vrlo rano zaljubila u glumu. Nakon završene gimnazije upisala je Umjetničku akademiju u Osijeku, smjer gluma i lutkarstvo, gdje je diplomirala 2015. godine. Prije nego što ju je široka publika upoznala na televiziji, gradila je iskustvo u kazalištima – od HNK u Osijeku, preko vinkovačkog Joze Ivakića pa sve do Hrvatskog kazališta u Pečuhu.

Publika ju je prvi put bolje upoznala u seriji ''Čista ljubav'', gdje je utjelovila lik vrckave i duhovite tajnice Goge Biškup. Taj je lik pokazao njezinu sposobnost da unese energiju, šarm i humor u svaku scenu, a gledatelji su je brzo zavoljeli.

Martina Stjepanović u spotu TS Vranac - 2 Foto: Youtube

Martina Stjepanović u spotu TS Vranac - 4 Foto: Youtube

Nakon toga uslijedila je uloga Lidije Penava u hit-seriji ''Na granici''. Lidija, kao unuka Zorke Masle, donijela je Martininom portfelju složenost i emotivnu dubinu. Sama glumica isticala je da joj je Lidija dala priliku da prikaže posve drugačiji spektar emocija od prijašnjih uloga.

Martina Stjepanović, Lucia Glavich Mandarić, Sara Moser (Foto: Andrea Paić) Foto: Andrea Pai?

U seriji ''Drugo ime ljubavi'' zablistala je kao Jelena Ramljak, liječnica i majka, uloga koja je zahtijevala smirenost, snagu i staloženost. Time je Martina dokazala da jednako dobro vlada i ozbiljnijim, dramatičnijim likovima.

Martina Stjepanović (Foto: Nova TV) Foto: Nova TV

Nakon toga gledali smo je u humorističnoj seriji ''Dar Mar'' u kojoj je tumačila zavodljivu Suzanu Knežić, lik koji je unio dozu glamura, intrige i zabave u svakodnevicu malog Dizmova.

Najnovije, publika je može pratiti u seriji ''U dobru i zlu'', gdje glumi Zrinku Oreb. Ova uloga donosi joj novi izazov i kompleksnu priču ispunjenu tajnama i intrigama koje tek počinju osvajati gledatelje.

Martina Stjepanović - 2 Foto: Nova TV

Martina se udala 2022. godine u Osijeku.

A što nam je rekla o svojim ulogama te o privatnom životu, čitajte u intervjuu OVDJE.

