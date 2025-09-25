Tko je glazbenica u usponu koja je očarala i Kate Middleton? Internet bruji o njezinu hitu

Za mladu glazbenicu koja je upoznala Kate Middleton, svijet će tek čuti.

Britanska pjevačica Olivia Dean prije otprilike mjesec dana objavila je novu pjesmu ''Man I Need'', koja je brzo postala viralna na društvenim mrežama, a službeni spot na YouTubeu već broji više od 4,8 milijuna pregleda.

Rođena 14. ožujka 1999. u sjevernom Londonu, Olivia je odmalena pokazivala glazbeni talent. Pjevala je u zborovima, pohađala prestižnu Brit School, a ubrzo počela i sama pisati pjesme.

Olivia Dean Foto: Profimedia

Prvi singl ''Reason to Stay'' objavila je 2018., nakon čega je bila prateći vokal za bend Rudimental. Njezin debitantski album ''Messy'' iz 2023. godine dobio je odlične kritike, a publika ju je zavoljela zbog emotivnih tekstova i snažnog vokala.

Pogledaji ovo Celebrity Kako izgleda najstariji Thompsonov sin? Osvanula je rijetka fotka mladića

Osim što gradi karijeru, Olivia je već postala i dio velikih događanja – krajem 2024. nastupila je na tradicionalnom božićnom koncertu Together at Christmas u Westminsterskoj opatiji, gdje je izvela pjesmu The Christmas Song i tom prilikom upoznala Kate Middleton.

Jeste li čuli pjesmu ''Man I Need''? Da, super pjesma

Ne, niti znam pjesmu, niti glazbenicu Da, super pjesma

Ne, niti znam pjesmu, niti glazbenicu Ukupno glasova:

Olivia Dean, Kate Middleton Foto: Profimedia

Olivia Dean, Kate Middleton Foto: Profimedia

Olivia Dean Foto: Profimedia

Osim glazbene karijere, Olivijin ljubavni život često je u fokusu medija. Prije nekoliko mjeseci pojavile su se glasine da je u vezi s Harryjem Stylesom, nakon što su zajedno viđeni u jednom londonskom restoranu brze hrane, a kasnije i na festivalu u Madridu.

Olivia Dean Foto: Profimedia

Galerija 7 7 7 7 7

S obzirom na to da se sve to dogodilo nedugo nakon Harryjeva prekida s glumicom Taylor Russell, spekulacije su se dodatno zahuktale. No, izvori bliski pjevačici ubrzo su demantirali glasine i naglasili da su njih dvoje samo dobri prijatelji.

Olivia Dean Foto: Profimedia

Olivia Dean Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Nesvakidašnja rođendanska torta naše pjevačice ukrala je sav show na intimnoj proslavi

Pravu potvrdu veze Olivia je dala tek kasnije — i to s bubnjarom Eddiejem Burnsom. Par je zajedno viđen na Wimbledonu, gdje su se pojavili zajedno i više nisu skrivali svoju vezu.

Olivia Dean i dalje uspješno gradi glazbenu karijeru, a uz to ostaje vrlo aktivna i na društvenim mrežama. Na Instagramu je prati više od 1,4 milijuna ljudi, a na Tik Toku više od 650 tisuća pratitelja.

1/27 >> Pogledaji ovu galeriju +22 Celebrity Futuristički prozirni kombinezon Kim Kardashian savršeno je stisnuo obline po kojima je poznata

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Seve raspametila fanove prizorima u minjaku: ''Nadam se da si blokirala Cindy Crawford!''

Pogledaji ovo Celebrity Nesvakidašnja rođendanska torta naše pjevačice ukrala je sav show na intimnoj proslavi