Omiljeni zavodnik više ne izgleda ovako! Pjevač iznenadio novim imidžom

Harry Styles iznenadio je promjenom izgleda kada su ga snimili na vjenčanju prijatelja iz djetinjstva, što su neki fanovi povezali s novom glazbenom erom.
Harry Styles već godinama se nalazi na popisu najpoželjnijih muškaraca na svijetu.3 vijesti o kojima se priča ma isti su Tatina kopija! Vlado Kalember u izlazak poveo svoga nasljednika ''S dubokom tugom...'' Teški dani za kraljevsku obitelj! Palača objavila najžalosniju vijest ''za samo jednu noć...'' Danijelu Dvornik šokirao prizor koji joj je turist ostavio u kući: ''Ne mogu vjerovati!''
Njegova kovrčava kosa i svijetle oči bile su dovoljan razlog da mnoge djevojke padnu na šarm nekadašnjeg pjevača grupe One Direction, zbog čega vlada nezamisliva tuga kada 31-godišnjak promijeni izgled.
Galerija 30 30 30 30 30
Harry Styles - 1 Foto: Profimedia
Nicole Scherzinger i One Direction Foto: Profimedia
One Direction Foto: Profimedia
One Direction - 3 Foto: Profimedia
Dobitnik Grammyja nedavno je prisustvovao vjenčanju svog prijatelja iz djetinjstva Johnnyja Harveyja, a dok su mnogi primijetili da je bio u odličnom raspoloženju, fanovi su na društvenim mrežama uočili veliku promjenu u odnosu na 2023. godinu.
Harry Styles dá repaginada no visual, e aparece de bigodão em casamento de amigos na Irlanda. O que acharam? Aprovado?— Hugo Gloss (@HugoGloss) September 4, 2025
📸: Reprodução/Instagram; Moments - Wedding Content Creator Ireland pic.twitter.com/YoRlk8If4m
Harry Styles at a wedding in Paris. pic.twitter.com/JZRaWSIiXJ— harry Styles pics (@thestylesfandom) September 1, 2025
Pogledaji ovo Celebrity Rijetko pojavljivanje Sanje Doležal u javnosti zasjenila je preslatka pratnja
Styles je, naime, došao s brkovima i bradom te kraćom kosom i vidno mršaviji. Neki fanovi smatraju kako je ovo korak u novu glazbenu eru, nakon iznimno uspješnih albuma "Fine Line" i "Harry's House".
Na vjenčanje nije poveo navodnu novu djevojku Zoë Kravitz, s kojom je viđen u više navrata posljednjih tjedana. Iako se na fotografijama može vidjeti kako se drže za ruke i hodaju u korak, izvor za tabloid TMZ tvrdi kako su samo prijatelji s povlasticama te da nisu ekskluzivni.
Harry Styles - 3 Foto: Profimedia
Harry Styles - 1 Foto: Profimedia
Harry Styles - 2 Foto: Profimedia
Harry Styles - 4 Foto: Profimedia
Oboje su nedavno prekinuli publicirane veze. I dok je Styles prekinuo s glumicom Taylor Russell u svibnju 2024., Kravitz je bila zaručena za Channinga Tatuma do listopada 2024., kada su raskinuli zaruke.
Gdje je iznenadio svojim pojavljivanjem, pogledajte OVDJE.
1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Jedan gumb na odvažnoj kombinaciji zamalo je koštao ovu ljepoticu modnog peha
1/40 >> Pogledaji ovu galeriju +35 Celebrity Maja Šuput nizom fotki iz Splita napokon potvrdila druženje s neodoljivim Šimom?
Pogledaji ovo Celebrity Zvijezda "Kumova" postigla još jedan veliki uspjeh: "Netko poput nje pojavi se jednom u 100 godina"
Pogledaji ovo Zanimljivosti Znate li čiji je ovo sin? Otac mu je jedan od najvećih rokera svih vremena