Omiljeni zavodnik više ne izgleda ovako! Pjevač iznenadio novim imidžom

Harry Styles iznenadio je promjenom izgleda kada su ga snimili na vjenčanju prijatelja iz djetinjstva, što su neki fanovi povezali s novom glazbenom erom.

Harry Styles već godinama se nalazi na popisu najpoželjnijih muškaraca na svijetu.

Njegova kovrčava kosa i svijetle oči bile su dovoljan razlog da mnoge djevojke padnu na šarm nekadašnjeg pjevača grupe One Direction, zbog čega vlada nezamisliva tuga kada 31-godišnjak promijeni izgled.

Harry Styles - 1 Foto: Profimedia

Nicole Scherzinger i One Direction Foto: Profimedia

One Direction Foto: Profimedia

One Direction - 3 Foto: Profimedia

Dobitnik Grammyja nedavno je prisustvovao vjenčanju svog prijatelja iz djetinjstva Johnnyja Harveyja, a dok su mnogi primijetili da je bio u odličnom raspoloženju, fanovi su na društvenim mrežama uočili veliku promjenu u odnosu na 2023. godinu.

Harry Styles dá repaginada no visual, e aparece de bigodão em casamento de amigos na Irlanda. O que acharam? Aprovado?



📸: Reprodução/Instagram; Moments - Wedding Content Creator Ireland pic.twitter.com/YoRlk8If4m — Hugo Gloss (@HugoGloss) September 4, 2025

Harry Styles at a wedding in Paris. pic.twitter.com/JZRaWSIiXJ — harry Styles pics (@thestylesfandom) September 1, 2025

Styles je, naime, došao s brkovima i bradom te kraćom kosom i vidno mršaviji. Neki fanovi smatraju kako je ovo korak u novu glazbenu eru, nakon iznimno uspješnih albuma "Fine Line" i "Harry's House".

Na vjenčanje nije poveo navodnu novu djevojku Zoë Kravitz, s kojom je viđen u više navrata posljednjih tjedana. Iako se na fotografijama može vidjeti kako se drže za ruke i hodaju u korak, izvor za tabloid TMZ tvrdi kako su samo prijatelji s povlasticama te da nisu ekskluzivni.

Harry Styles - 3 Foto: Profimedia

Harry Styles - 1 Foto: Profimedia

Harry Styles - 2 Foto: Profimedia

Harry Styles - 4 Foto: Profimedia

Oboje su nedavno prekinuli publicirane veze. I dok je Styles prekinuo s glumicom Taylor Russell u svibnju 2024., Kravitz je bila zaručena za Channinga Tatuma do listopada 2024., kada su raskinuli zaruke.

Gdje je iznenadio svojim pojavljivanjem, pogledajte OVDJE.

