Kako izgleda najstariji Thompsonov sin? Osvanula je rijetka fotka mladića

Thompson je svoju djecu držao podalje od javnosti, a poznato je da mu je obitelj najveća podrška u svemu što radi.

Glazbenik Marko Perković Thompson oduvijek je nastojao držati svoj privatni život izvan javnosti, ali poznato je da je u dugogodišnjem braku sa Sandrom Perković. Civilni brak par je sklopio 2003. godine, a u rujnu iste godine dobili su prvo dijete - sina Šimuna Petra.

Mladić je ovih dana proslavio 22 rođendan, a upravo tim povodom rijetku fotografiju na društvenim mrežama objavio je naš plesač Ivan Jarnec, koji je nedavno oženio njegovu sestričnu Lejdi Perković.

''Dan nakon momačke smo Šimun i ja bili dosta gladni pa smo išli krkat. Usput sretan rođendan'', napisao je Jarnec u opisu.

Šimun koji neodoljivo podsjeća na oca ove se godine pojavio i Thompsonovom spotu za pjesmu ''Kralj Tomislav'', kao jedan od zborista.

Osim njega, Thompson i Sandra imaju još sina Antu Mihaela te kćeri Divu Mariju, Katarinu i Cvitu.

