Veliko slavlje u obitelji naše glumice! Emotivnu objavu posvetila je suprugu

Mikulić je na društvenim mrežama podijelila emotivnu objavu na poseban dan.

Naša glumica Marijana Mikulić ovih dana ima velik razlog za slavlje, a sa svime se pohvalila na društvenim mrežama.

Naime, ona i suprug Josip proslavili su 20. godišnjicu braka.

''20 godinica. Lomile nas bure, oluje, bolest, zdravlje, pare i besparice, al' opstadosmo. Ko bi se nad’o, još barem ovoliko da izguramo. Nek nam je sritno ljudino moja'', napisala je uz fotku s njihova vjenčanja.

Inače, par je u braku od 2005. godine, a zajedno imaju trojicu sinova. Prošli su i kroz period kada je njezin suprug otišao raditi u Njemačku, a ona je s djecom ostala u Hrvatskoj. Više pročitajte OVDJE.

Mikulić je poznata po tome da na Instagramu otvoreno govori o svojem privatnom životu i često komentira svakodnevna zbivanja, a prati je nešto više od 40 tisuća ljudi.

Nedavno je otkrila kako izgledaju situacije s dječjih rođendana na koje ide njezin sin Jakov, a više o tome pročitajte OVDJE.

