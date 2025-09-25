Veliko slavlje u obitelji naše glumice! Emotivnu objavu posvetila je suprugu

Mikulić je na društvenim mrežama podijelila emotivnu objavu na poseban dan.
Naša glumica Marijana Mikulić ovih dana ima velik razlog za slavlje, a sa svime se pohvalila na društvenim mrežama.3 vijesti o kojima se priča ''nepravedno je'' Bliski izvor preljubnice s koncerta o kojem je pričao cijeli svijet donosi obrat cijeloj priči? ''Bila i ostala bomba'' Potpuno gola Lidija Bačić fotkom iz kade zapalila Instagram: ''Prizor za infarkt!'' rasplakala se Je li moguće? Poklon koji je Aleksandri Prijović dao suprug vrijedi kao stan u Zagrebu
Naime, ona i suprug Josip proslavili su 20. godišnjicu braka.
Galerija 23 23 23 23 23
''20 godinica. Lomile nas bure, oluje, bolest, zdravlje, pare i besparice, al' opstadosmo. Ko bi se nad’o, još barem ovoliko da izguramo. Nek nam je sritno ljudino moja'', napisala je uz fotku s njihova vjenčanja.
Pogledaji ovo Celebrity Rodila je Rihanna! Trećem djetetu dala je ime s posebnim značenjem
Inače, par je u braku od 2005. godine, a zajedno imaju trojicu sinova. Prošli su i kroz period kada je njezin suprug otišao raditi u Njemačku, a ona je s djecom ostala u Hrvatskoj. Više pročitajte OVDJE.
Marijana Mikulić - 3 Foto: Marijana Mikulić/Instagram
Marijana Mikulić - 2 Foto: Instagram
Mikulić je poznata po tome da na Instagramu otvoreno govori o svojem privatnom životu i često komentira svakodnevna zbivanja, a prati je nešto više od 40 tisuća ljudi.
Marijana Mikulić Foto: Instagram
Pogledaji ovo Celebrity Legenda "Zvjezdanih staza" završila u bolnici, pozlilo mu je u njegovu domu
Nedavno je otkrila kako izgledaju situacije s dječjih rođendana na koje ide njezin sin Jakov, a više o tome pročitajte OVDJE.
Marijana Mikulić - 7 Foto: Instagram
1/27 >> Pogledaji ovu galeriju +22 Celebrity Futuristički prozirni kombinezon Kim Kardashian savršeno je stisnuo obline po kojima je poznata
1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Seve raspametila fanove prizorima u minjaku: ''Nadam se da si blokirala Cindy Crawford!''
Pogledaji ovo Celebrity Miroslav Škoro se s tugom prisjetio voljene osobe: ''Nema dana da na te ne pomislim...''