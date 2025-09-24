Thompson stiže u Osijek? Ovi datumi su predviđeni za čak dva koncerta!

Marko Perković Thompson krajem studenoga planira dva koncerta u osječkoj dvorani Gradski vrt, a očekuje se veliki interes publike.

Marko Perković Thompson (58) krajem studenoga planira dva velika koncerta u osječkoj dvorani Gradski vrt.

Prema neslužbenim informacijama, nastupi bi se trebali održati 21. i 22. studenoga, a očekuje se da će publika ispuniti dvoranu do posljednjeg mjesta.

Iako službena potvrda još nije stigla, menadžment pjevača zaprimio je upit, no zasad ne otkriva detalje. Umjesto ranije spominjanih lokacija poput osječkog sportskog aerodroma ili stadiona, Thompson je odabrao dvoranu koja pruža intimniju atmosferu.

Thompson u Sinju - 2 Foto: Josip Mikacic/Pixsell

Thompson u Sinju - 4 Foto: Josip Mikacic/Pixsell

S obzirom na njegovu popularnost, ulaznice bi mogle planuti u rekordnom roku, pa se ne isključuje mogućnost dodavanja još jednog datuma.

Koncert Marka Perkovića Thompsona - 10 Foto: Pixsell

Marko Perković Thompson Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Podsjetimo, Thompson je 5. srpnja priredio spektakularan koncert na zagrebačkom Hipodromu koji je okupio oko pola milijuna ljudi i o kojem se još uvijek priča.

Ako se želite prisjetiti kako je to bilo na zagrebačkom Hipodromu, kliknite OVDJE.

