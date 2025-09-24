Žene koje ne podliježu trendovima: S minimalno šminke ili bez nje, bez laka na noktima i botoxa

One su prirodne, svoje, autentične. S minimalno šminke ili bez nje, bez laka na noktima i botoxa, ponosne na svoje bore. One su žene koje ne podliježu trendovima i najbolje su verzije sebe. U prilogu IN magazina naša Matea Slogar vodi vas na ženski panel, na kojem se raspravljalo o prirodnoj ljepoti i kako je objeručke prihvatiti.

U današnje vrijeme kada svi izgledaju jednako, opterećeni svojim izgledom, povećanim usnicama, iscrtanim obrvama i teškom šminkom, one su potpuna suprotnost. Katarina Baban, Sanja Doležal, Tihana Harapin Zalepugin i Mia Kovačić pobornice su prirodne ljepote.

''Je li tako da je vrlo rijetko vidjeti ženu bez umjetnih noktiju, nenamazane. Ja volim da je meni sve zdravo, to je meni br.1 postulat. Ne volim previše nokte, umjetne trepavice, vidiš me u redakciji volim masnu kožu da se sjaji, volim osjećaj čistoće i to mi je najvažnije i tu sam beskompromisna'', govori Mia Kovačić.



Nokte ne lakira ni Sanja Doležal, a i šminku je gotovo u potpunosti izbacila.



''Nekad davno zapravo je netko rekao da se s godinama ta količina šminke treba sve više smanjivat i to je prava istina'', govori Sanja Doležal.



Sa starenjem se odlično nosi, a na svoje bore smijalice je ponosna pa ih ni ne pomišlja ispeglati.



''Super ih prihvaćam, super se nosim ujutro ako odem u kupaonu, a da nisam stavila naočale. Onda odem u kupaonu i onda sam si super sva u magli sfumato. Ako slučajno pogriješim pa stavim naočale ujutro se pogledam onda se iznenadim. Ali ne, jer ako ispeglaš bore nisi ih ispeglao zauvijek, one će se opet pojavljivat sve jače'', dodala je Sanja.



Bez ičega umjetnog već godinama blista Tihana Harapin Zalepugin,



''Ja sam zaista večeras došla ovdje potpuno prirodna. I inače takva izlazim, imam samo pojačane obrve nemam čak ni pudera'', govori Tihana Harapin Zalepugin.

I prirodni izgled, koji godinama njeguje Pamela Anderson, i u javnosti se pojavljuje bez šminke, itekako podržava jer na svjetskoj razini žene su shvatile da je manje više.''Znamo šta je sve prolazila i koje je faze u životu imala. Ona je sada meni zaista jako lijepa, jako zanimljiva, interesanstna, Ona je svoja i autentična, autentičnost je jako bitna. Nemojte imitirati nekog drugog, budite ono što jeste'', kaže Tihana.''Ja sam uvijek mislila da su mi ovi donji zubi malo krivi i nosila sam aparatić i mislila kako ću to ispravit onda sam shvatila da je to neka posebnost i autentičnost koja daje mom licu ono što mu fali. Ne sviđa mi se da su danas svi unificirani i isto izgledaju'', govori Mia.Ona ne izgleda kao drugi i najbolje se osjeća u potpuno prirodnom izdanju, pa su društvene mreže glumice Katarine Baban proteklih mjeseci prepune fotografija bez šminke.''Ja ljeto stvarno obožavam s te strane jer ne volim biti opterećena kosom, šminkom. Beauty rutinu svedem na minimum minimuma, uvijek se najbolje osjećam i najbolje si izgledam. To je neko vrijeme kad živim za ta tri mjeseca.'', priča Katarina Baban.U moru influencera inspirirajmo se ovakvim inspirativnim ženama koja će nas navesti da se vratimo onoj pravoj, istinskoj ljepoti, s kakvom smo i rođene.''Jednom sam jako davno shvatila da je žena jako lijepa ujutro kad se probudi i stvari mušku pidžamu na sebe i onda je nekako najljepša i to mi je ostalo u sjećanju'', kaže Tihana Harapin.''Ne dopustite da vas vrednuju prema izgledu'', poručila je Sanja Doležal.''To je to, to sam ja i ne bi nijednu poru, nijednu boru, nijednu nesavšrenost bacila'', složila se Mia.

