Kako je nastao hit Halida Bešlića koji mu je obilježio karijeru? Za sve je kriva novogodišnja noć

Pjesma ''Prvi poljubac'' na YouTubeu ima čak 15 milijuni pregleda.

Godine 2003. Halid Bešlić objavio je album "Prvi poljubac", a naslovna pjesma, koja je nastala još 2001. godine, ubrzo je postala jedan od njegovih najvećih hitova i obilježila mu karijeru. No, malo tko zna kako je ova bezvremenska pjesma zapravo nastala i kakvu priču krije iza sebe.

O svemu je prije nekoliko godina progovorio tekstopisac Dino Muharemović. Inspiraciju za pjesmu našao je u novogodišnjoj noći 2001. godine.

Halid Bešlić - 2 Foto: Dario Horvat

''Dernek, atmosfera, svi se ljube i čestitaju... Neki su se i prvi put poljubili. Sutradan sam sjeo, uzeo papir i napisao stihove: 'Prvi poljubac davno zaboravljen, prvi dernek tko zna gdje je, zagrli me i tiho se privuci, da mi suzu ne vide'', ispričao je ranije za klix.ba.

Inače, ovaj tekstopisac stoji iza pravih hitova. Osim spomenute pjesme, napisao je i ''Kad varaš ti'' Toši Proeskom, ''Duše su se srele'' Nini Badrić i Mirzi Šoljaninu, ''Dodirni me slučajno'' Massimu Saviću...

Halid Bešlić s unučadi - 4 Foto: Armin Durgut/Pixsell

Podsjetimo, ikona narodne glazbe već neko vrijeme nalazi se na liječenju u Sarajevu, smješten na odjelu onkologije. OVDJE pročitajte najnovije informacije o njegovu zdravlju.

Halid Bešlić Foto: Robert Fajt / CROPIX

Halid Bešlić Foto: Vladimir Ivanov / CROPIX

Halid Bešlić Foto: Armin Durgut/PIXSELL

