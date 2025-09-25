Kako je nastao hit Halida Bešlića koji mu je obilježio karijeru? Za sve je kriva novogodišnja noć

Pjesma ''Prvi poljubac'' na YouTubeu ima čak 15 milijuni pregleda.
Godine 2003. Halid Bešlić objavio je album "Prvi poljubac", a naslovna pjesma, koja je nastala još 2001. godine, ubrzo je postala jedan od njegovih najvećih hitova i obilježila mu karijeru. No, malo tko zna kako je ova bezvremenska pjesma zapravo nastala i kakvu priču krije iza sebe.3 vijesti o kojima se priča ''nepravedno je'' Bliski izvor preljubnice s koncerta o kojem je pričao cijeli svijet donosi obrat cijeloj priči? ''Bila i ostala bomba'' Potpuno gola Lidija Bačić fotkom iz kade zapalila Instagram: ''Prizor za infarkt!'' rasplakala se Je li moguće? Poklon koji je Aleksandri Prijović dao suprug vrijedi kao stan u Zagrebu
O svemu je prije nekoliko godina progovorio tekstopisac Dino Muharemović. Inspiraciju za pjesmu našao je u novogodišnjoj noći 2001. godine.
Halid Bešlić - 2 Foto: Dario Horvat
''Dernek, atmosfera, svi se ljube i čestitaju... Neki su se i prvi put poljubili. Sutradan sam sjeo, uzeo papir i napisao stihove: 'Prvi poljubac davno zaboravljen, prvi dernek tko zna gdje je, zagrli me i tiho se privuci, da mi suzu ne vide'', ispričao je ranije za klix.ba.
Pogledaji ovo Celebrity Miroslav Škoro se s tugom prisjetio voljene osobe: ''Nema dana da na te ne pomislim...''
Inače, ovaj tekstopisac stoji iza pravih hitova. Osim spomenute pjesme, napisao je i ''Kad varaš ti'' Toši Proeskom, ''Duše su se srele'' Nini Badrić i Mirzi Šoljaninu, ''Dodirni me slučajno'' Massimu Saviću...
Galerija 26 26 26 26 26
Pogledaji ovo Celebrity Rodila je Rihanna! Trećem djetetu dala je ime s posebnim značenjem
Halid Bešlić s unučadi - 4 Foto: Armin Durgut/Pixsell
Podsjetimo, ikona narodne glazbe već neko vrijeme nalazi se na liječenju u Sarajevu, smješten na odjelu onkologije. OVDJE pročitajte najnovije informacije o njegovu zdravlju.
Halid Bešlić Foto: Robert Fajt / CROPIX
Halid Bešlić Foto: Vladimir Ivanov / CROPIX
Halid Bešlić Foto: Armin Durgut/PIXSELL
1/27 >> Pogledaji ovu galeriju +22 Celebrity Futuristički prozirni kombinezon Kim Kardashian savršeno je stisnuo obline po kojima je poznata
1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Seve raspametila fanove prizorima u minjaku: ''Nadam se da si blokirala Cindy Crawford!''
Pogledaji ovo Celebrity Nesvakidašnja rođendanska torta naše pjevačice ukrala je sav show na intimnoj proslavi