Kako je junak Dinama protiv Fenerbahčea dobio svoje neobično ime?

Dion Dena Beljo sinoć je zabio čak dva gola za Dinamo i tako osigurao pobjedu domaćeg kluba protiv Fenerbahčea.

Dinamo je sinoć u Zagrebu pobijedio Fenerbahče s 3:1, a junak utakmice bio je Dion Drena Beljo i zabio čak dva gola. Više pročitajte OVDJE.

Dion Drena Beljo rođen je 1. ožujka 2002. u Zagrebu. Već u mladosti pokazao je nogometne ambicije — svoje prve prste gradio je u omladinskoj školi Cibalie.

Dion Drena Beljo - 5 Foto: Goran Mehkek / CROPIX

U sezoni 2018/19. dobio je priliku zaigrati i za prvi tim Cibalije, te je u debitantskoj sezoni zabilježio zapažene brojke. Godine 2019. preselio je u Osijek, gdje je nastavio svoj razvoj. Igrao je za drugu momčad Osijeka, ali 2021. godine otišao je na posudbu u Istru 1961.

U siječnju 2023. potpisao je za njemački Augsburg na četiri i pol godine, uz odštetu od oko 3 milijuna eura. Sezonu 2024/25. proveo je na posudbi u Rapid Wienu. No, najveći iskorak dogodio se ovog ljeta — 16. srpnja 2025. Beljo se vratio u Hrvatsku potpisavši višegodišnji ugovor s Dinamo Zagreb.

Dion Drena Beljo - 4 Foto: Goran Mehkek / CROPIX

No, osim nogometnih uspjeha, puno pozornosti privlači i njegovo neobično ime.

Ime Dion dobio je po grčkom bogu Dionizu (bogu vina, plodnosti i raznih oblika uživanja). Drugi dio imena, Drena, zapravo dolazi po nadimku njegova djeda.

Dion Drena Beljo Foto: Profimedia

''Kad sam došao na ovaj svijet, roditelji su htjeli nešto neobičnije, posebno po pitanju imena pa su mi dali dva imena. Dion po imenu grčkog boga Dioniza iz grčke mitologije, boga vina, berbe grožđa, žena, fešta, plodnosti zemlje, a drugi dio imena, Drena, je po mom pokojnom djedu Dragi, koji je bio poznat po svom nadimku Drena. Danas nosim tu dragu uspomenu. Žao mi je što nije živ da je mogao svjedočiti mom premijernom nastupu za hrvatsku reprezentaciju'', ispričao je prole godine za Sportske novosti.

Jednom je prilikom pričao i o djedovom nadimku, koji je naslijedio, a tada je o djedu otkrio i jednu zanimljivu informaciju.

''Ne znam kako ga je dobio, valjda jer je zdrav ko dren, ali on je zaista posebna ličnost, vrlo osebujan tip. Recimo, vračara mu je rekla da će umrijeti u čarapama pa ih ne nosi već 30 godina. Svaki put kad me dođe gledati svi me pitaju zašto nosi cipele na bosu nogu'', otkrio je za Index.

Inače, Dionov djed Dragan Beljo Drena preminuo je u rujnu 2022.

Dion Drena Beljo - 1 Foto: Goran Mehkek / CROPIX

