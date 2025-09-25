Tko je nova pobjednica američkog Supertalenta? Prvi put se predstavila prije 19 godina

Jessica Sanchez ispisala je povijest u 20. sezoni America’s Got Talent, gotovo dva desetljeća nakon što se kao djevojčica prvi put pojavila na istoj pozornici, vratila se u devetom mjesecu trudnoće i osvojila glavnu nagradu od milijun dolara.

Američki talent show America’s Got Talent, njihova verzija Supertalenta, dobio je svoju novu pobjednicu – Jessicu Sanchez, koja je u 20. sezoni osvojila nagradu od milijun dolara i srca gledatelja diljem svijeta.

Njezin nastup već je ušao u povijest emisije, u devetom mjesecu trudnoće, emotivno je izvela pjesmu ''Die With a Smile'' i priredila trenutak koji je publiku i žiri ostavio bez daha.

Jessica Sanchez - 1 Foto: Profimedia

Jessica Sanchez - 2 Foto: Profimedia

Jessica Sanchez (30) rođena je u Kaliforniji, a korijene vuče iz Meksika i s Filipina. Još kao djevojčica pokazivala je nevjerojatnu glazbenu zrelost – 2006. godine, s tek deset godina, prvi je put stala na pozornicu America’s Got Talent. Tada nije dogurala do finala, ali je ostavila upečatljiv dojam.

Šira publika upoznala ju je 2012. kada je u showu American Idol dogurala do finala i postala prva pratilja. Nakon toga objavila je album Me, You & the Music, koji je dospio na Billboardove ljestvice, te surađivala s brojnim glazbenicima. Ipak, pravi proboj i svjetsko priznanje čekali su je upravo na pozornici s koje je sve počelo.

Jessica Sanchez - 4 Foto: Instagram

Njezin povratak u 20. sezoni AGT-a bio je filmski. Na audiciji je otpjevala ''Beautiful Things'' Bensona Boonea i zaradila Golden Buzzer od sutkinje Sofíe Vergare, koja ju je poslala ravno u live show. Tijekom natjecanja Jessica je dokazivala da je umjetnica koja je sazrela i vokalno i emotivno, a u finalu je publiku osvojila izvedbom Die With a Smile.

Jessica Sanchez - 2 Foto: Instagram

O njenom privatnom životu ne zna se puno, ali trenutno je zaručena za Rickieja Gallarda.

